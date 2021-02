Tramschutter Gökmen T. steekt gevangenisbewaarder in gezicht

Beeld ANP

Volgens Christa Lemmen, woordvoerder van de Dienst Justitiële Inrichtingen, was er geen aanleiding voor de steekpartij. Ze wil overigens niet bevestigen dat het om Gökmen T. gaat. Wel geeft ze aan dat een gedetineerde van de Terroristenafdeling een medewerker heeft gestoken. Gökmen T. zit op die afdeling.

De bewaker, een man, werd in zijn gezicht en nek gestoken, maar raakte lichtgewond. Hij is in het ziekenhuis aan zijn verwondingen behandeld en mocht daarna naar huis. Gökmen T. is in een strafcel geplaatst. De directie van De Schie heeft aangifte gedaan. Het onderzoek loopt, meldt Lemmen.

Extra beveiligd

Nederland kent drie gevangenissen met een terroristenafdeling; die in Rotterdam, Vught en Zwolle. De extra beveiligde afdelingen zijn klein en afgescheiden van andere afdelingen. Op de Terroristenafdeling in De Schie is plek voor veertien gedetineerden. Hoe Tanis ongezien een steekwapen heeft kunnen fabriceren, is nog onduidelijk.

De Rotterdamse advocaat Andre Seebregts, die T. tegen zijn zin op last van de rechtbank tijdens het proces verdedigde, zegt geen reactie te kunnen geven. “Ik sta hem niet meer bij.’’

De 39-jarige T. opende op 18 maart 2019 het vuur in een Utrechtse tram. Vier mensen overleden, zes personen raakten gewond. T. werd vorig jaar veroordeeld tot levenslang. Hij ging niet in hoger beroep.