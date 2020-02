Trajectcontroles rondom Amsterdam goed voor 42,5 miljoen euro

Trajectcontrole op de A2 Beeld ANP

Het gros van alle boetes werd uitgedeeld aan hardrijders: 6,8 van de 8,4 miljoen. Voor foutief parkeren of het negeren van een rood licht werden ruim 760.000 automobilisten op de bon geslingerd. Daarnaast werden tussen juli en december ruim 21.000 fietsers beboet voor appen op de fiets, als gevolg van de per 1 juli aangescherpte wetgeving.

Bijna traditiegetrouw spekte de trajectcontrole op de A2 tussen Amsterdam en Utrecht de schatkist het meest. Bijna een half miljoen automobilisten gingen daar de fout in - goed voor ruim een kwart van alle bekeuringen die het afgelopen jaar zijn uitgedeeld op de Nederlandse snelwegen. In 2018 gingen er 650.000 automobilisten de fout in tussen Amsterdam en Utrecht.

Op de A10-West gingen zo’n 200.000 hardrijders de fout in. Dat is een forse daling ten opzichte van het jaar ervoor, toen daar ruim 60.000 snelheidsovertredingen werden geconstateerd. Desondanks blijft de ringweg een van de best verdienende trajectcontroles binnen Nederland: alleen de A12 bij Utrecht, de A4 bij Leidschendam en uiteraard de A2 leveren de staatskas meer op.

42,5 miljoen euro

Een automobilist was gemiddeld 60,76 euro kwijt na een snelheidsovertreding, wat zou betekenen dat trajectcontroles nabij Amsterdam vorig jaar goed waren voor bijna 42,5 miljoen euro.

Het ministerie meldt niet hoe hoog de gemiddelde boetebedragen per traject waren. “Mogelijk komt de daling door de toenemende drukte op de wegen, waardoor (te) hard rijden minder mogelijk is.”