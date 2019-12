Trajectcontrole op de A2 uitgebreid

Weggebruikers krijgen een boete als in meerdere secties de snelheidslimiet wordt overschreden. Beeld ANP

De extra controles worden ingevoerd omdat veel weggebruikers tussen de al bestaande trajectcontroles hun snelheid verhogen, want op de tussenliggende stukken is geen controle. Bij de start van de volgende sectie remmen zij dan weer af. Volgens het OM vormt de wisselende snelheid een risico voor de verkeersveiligheid. Daarom is besloten om de trajectcontrole uit te breiden.

Weggebruikers krijgen een boete als in meerdere secties de snelheidslimiet wordt overschreden. De boete geldt dan voor de hoogst gemeten snelheid.

De uitgebreide trajectcontrole gaat maandag 16 december om 8.30 uur aan.