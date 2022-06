Tractoren op snelweg rond protest: ‘Boeren moeten niet denken dat ze hiermee wegkomen’

Boeren vertrekken via snelweg A1, na afloop van een boerenprotest in Stroe. Beeld VINCENT JANNINK/ANP

Volgens de organisatie kwamen er 60.000 mensen met 20.000 trekkers naar de betoging. De gemeente Barneveld kon dat niet bevestigen. Ze riep omstreeks 14.30 uur op niet meer naar Stroe te komen omdat het verkeer op alle toegangswegen volledig vaststond en de parkeerterreinen vol waren.

De manifestatie zou aanvankelijk om 12.00 uur beginnen maar dat werd 13.15 uur omdat veel deelnemers vast hadden gestaan in het verkeer. Een aantal boeren veroorzaakte ellenlange files door met hun trekkers over de snelwegen te rijden terwijl dat verboden is en bovendien was afgesproken dat ze binnenwegen zouden nemen.

Op de A7 bij Drachten reden sommigen zelfs tegen het verkeer in om een politieblokkade te omzeilen. De A1 Amersfoort-Apeldoorn ging aan het begin van de middag in beide richtingen dicht omdat het verkeer vaststond en tractoren waren achtergelaten in de middenberm. De snelweg werd pas omstreeks 19 uur weer vrijgegeven.

Op veel plekken tractoren op de weg

Na afloop van de manifestatie in Stroe – die omstreeks 16 uur werd beëindigd wegens de hitte – blokkeerden boeren op sommige plekken snelwegen, waaronder bij Emmeloord (A6) en Lelystad. De vertragingen namen aan het begin van de avond af, maar Rijkswaterstaat waarschuwde dat op veel plekken nog tractoren op de weg waren.

Op de A12 bij Ede veroorzaakte een tractor een ongeluk met drie gewonden. Volgens de gebiedsagent gaat het om een vrouw, een kind en een van de bestuurders. Hij raakte zwaargewond. Alle slachtoffers belandden volgens hem in het ziekenhuis.

De tractor zou zijn bak te hoog hebben gehad terwijl hij op de snelweg reed. Daardoor klapte de bak tegen een brug en kwam de tractor plotseling tot stilstand.

De politie heeft rond het protest enkele honderden boetes uitgedeeld. Dat laat nationaal commandant bij de politie Willem Woelders weten. Volgens Woelders is er bij excessen ingegrepen door de politie. “Dat alle weggebruikers veilig thuiskomen is en was ook vanavond prioriteit.”

‘Echt niet oké’

Minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) vindt het ‘echt niet oké’ dat boeren massaal met tractoren over de snelweg reden. Dat is verboden. “Je brengt mensen in gevaar,” zegt Yesilgöz. “Demonstreren is een groot goed en mag altijd, maar dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Dan gaat het niet meer om demonstreren.”

De minister wil niet dat de boeren denken dat ze daarmee weg kunnen komen, maar dat zal in de praktijk wel vaak zo zijn. Volgens Yesilgöz kunnen de boeren ‘indien mogelijk’ dan ook achteraf een boete thuisgestuurd krijgen. Maar de meeste trekkers reden zonder kentekenplaat; dat is pas vanaf volgende week verplicht. Ze erkent dat achteraf beboeten pas bij een volgende demonstratie makkelijker zal gaan. “Maar de regels gelden voor iedereen, daar zijn boeren geen uitzondering op.”

Het boerenprotest in Stroe werd ook bezocht door een aantal Kamerleden die hun protest steunen. Ook de landbouwwoordvoerders van VVD, D66 en CDA waren uitgenodigd, maar de Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid (NCTV) raadde het Kamerleden van de coalitiepartijen af om naar de manifestatie in Stroe te gaan. Zij kregen te horen dat hun veiligheid daar niet kon worden gewaarborgd. CDA’er Derk Boswijk vond het ‘waardeloos’ dat dit advies door de NCTV moet worden gegeven, maar ging toch. Hij vond het ‘geen optie’ om niet te gaan, omdat hij het gesprek wil blijven aangaan.

Premier Mark Rutte en Kamervoorzitter Vera Bergkamp spraken er schande van dat Kamerleden vanwege veiligheidszorgen niet naar het protest konden. “We moeten met elkaar ervoor zorgen dat iedereen die daar het woord wil voeren, in staat is dat te doen”, aldus Rutte. Bergkamp noemt het ‘zorgelijk’ dat de NCTV aanleiding zag om met een negatief advies voor Kamerleden te komen. Minister Yesilgöz noemde het ‘verschrikkelijk’. “Volksvertegenwoordigers moeten overal vrij en veilig hun werk kunnen doen.”