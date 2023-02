Toxicoloog Majorie van Duursen: ‘Stoffen in shampoo en cosmetica leiden tot minder succesvolle zwangerschappen’

Hoe meer chemische stoffen in de vloeistof rondom de eicellen zitten, hoe minder goed de eierstokken functioneren, blijkt uit recent onderzoek. Beeld Ed Reschke/Getty

U heeft ontdekt dat door de mens gemaakte chemicaliën de werking van eierstokken verstoren. Hoe hebt u dat aangetoond?

“We onderzochten 185 Zweedse vrouwen en 148 Estse vrouwen die een vruchtbaarheidsbehandeling ondergingen. We hebben de vloeistof rondom hun eicellen, in de eierstokken, getest op de aanwezigheid van 59 chemicaliën waarvan we al wisten dat ze hormoonverstorend zijn. In alle gevallen werden verstorende stoffen gedetecteerd. 11 stoffen werden zelfs bij meer dan 90 procent van de vrouwen aangetroffen.”

“We hebben vervolgens ook gekeken hoe hun eierstokken functioneerden. Al deze vrouwen ondergingen een ivf-behandeling. Normaliter heeft een vrouw één eisprong per maand. Maar het doel van een ivf-behandeling is om zoveel mogelijk eicellen te oogsten. Vrouwen ondergaan daarom een hormoonbehandeling waardoor hun eierstokken meer rijpe eicellen gaan produceren.”

“Bij vrouwen met veel verstorende stoffen in de vloeistof, reageerden de eierstokken minder goed op de behandeling. Kort gezegd: hoe meer chemische stoffen, hoe minder rijpe eicellen. Ofwel, hoe meer chemische stoffen, hoe minder goed de eierstokken functioneerden.”

Moet u om een verband te leggen tussen deze stoffen en onvruchtbaarheid niet ook kijken naar vrouwen die wél zwanger kunnen worden? Om te zien of deze stoffen bij hen minder voorkomen?

“Natuurlijk is het zo dat de vrouwen die we onderzochten naar de kliniek gingen juist omdat ze niet zwanger konden worden. Maar door te kijken naar de verschillen tussen de aanwezigheid van de stoffen bij deze vrouwen en het daadwerkelijke succes van de ivf-behandelingen, konden we toch wel degelijk een verband aantonen. Dat wil zeggen: we zien ook binnen deze groep dat méér aanwezige stoffen ervoor zorgen dat de eierstokken minder goed functioneren.”

“Ook hebben we gekeken of de behandeling tot een zwangerschap kon leiden. Daar was ook de trend: meer chemische stoffen, minder succesvolle zwangerschappen.”

Om wat voor stoffen gaat het?

“We hebben gekeken naar weekmakers, die gebruikt worden om plastic zacht te maken en als geurdrager in cosmetica. Maar ook naar parabenen, die in cosmetica zitten als antischimmelmiddel. Denk bijvoorbeeld aan methylparabeen, een conserveermiddel in shampoo en cosmetica. En we keken naar verschillende soorten pfas: hardnekkige chemische stoffen die, omdat ze heel slecht afbreken, zich opstapelen in ons lichaam.”

Hoe komen vrouwen in aanraking met die stoffen?

“Parabenen dringen door in je huid en je ademt ze in, bijvoorbeeld bij het gebruik van cosmetica en deodorant. Stoffen die in plastics zitten krijg je binnen via je voedsel, bijvoorbeeld doordat je eten in plastic verpakkingsmateriaal zit.”

“Pfas vind je eigenlijk overal in de voedselketen. Fabrieken stoten pfas uit, waarna ze in het water en de lucht terechtkomen. Via het milieu belanden deze stoffen in het eten van bijvoorbeeld vissen, koeien en kippen en komen zo uiteindelijk ook op ons bord terecht.”

Wat kunnen vrouwen doen om minder verstorende chemicaliën binnen te krijgen?

“Je kunt proberen parfums, luchtverfrissers en cosmetica met deze stoffen te vermijden, je plasticgebruik te verminderen en geen eten op te warmen in plastic magnetronbakjes. Maar aan pfas ontkom je niet. Ze zijn overal. Ze zijn zelfs zo veelvoorkomend, dat ze bij iedereen in het bloed te vinden zijn.”

“Het is dan ook niet eerlijk om deze last bij de vrouw neer te leggen. Ja, natuurlijk kun je zelf kiezen welke producten je gebruikt, maar om blootstelling écht te voorkomen, moet het gebruik van hormoonverstorende stoffen beter worden gereguleerd en moeten er veilige alternatieven komen. Overheid en industrie moeten hier wat aan doen. Je bent als vrouw niet alleen verantwoordelijk voor de vruchtbaarheid, wij hebben die verantwoordelijkheid als maatschappij.”

“Op Europees niveau worden er wel stappen genomen, waar Nederland ook aan meedoet, bijvoorbeeld om alle pfas te verbieden, maar dat is een lang en traag proces. Als ik kijk naar andere landen, zou Nederland zelf veel meer kunnen doen. België heeft bijvoorbeeld een nationaal actieplan om blootstelling aan hormoonverstorende stoffen te verminderen en de gezondheid beter te beschermen. Ook in Denemarken en Frankrijk treffen ze maatregelen. Nederland volgt de Europese wetgeving, maar onze buurlanden nemen dus extra stappen om hun mensen beter te beschermen en te informeren over hormoonverstorende stoffen.”

Het onderzoek is gedaan met Zweedse en Estse vrouwen. Zou u in Nederland andere resultaten vinden?

“Dat zou ik graag willen uitzoeken. We zagen wel enige verschillen tussen de vrouwen in Zweden en in Estland. Dus het zou zeker interessant zijn om in Nederland te kijken hoe het hier zit. De blootstelling aan deze stoffen kan bijvoorbeeld verschillen per land. We zijn nu in contact met ivf-klinieken om ook in Nederland een onderzoek op te zetten.”

Hoe draagt dit onderzoek bij aan vruchtbaarheidsonderzoek?

“Een op de zes stellen ondervindt vruchtbaarheidsproblemen. De oorzaak kan liggen bij de vrouw, bij de man of bij allebei. En soms blijft het ook gewoon onduidelijk waar de oorzaak ligt. Naar mannelijke vruchtbaarheid wordt veel onderzoek gedaan, maar naar die van de vrouw veel minder. Het is namelijk veel lastiger te onderzoeken. Bij mannen kun je in een spermamonster kijken of er genoeg zaadcellen zijn en of de vorm in orde is. Maar bij vrouwen moet je in het lichaam de eierstokken onderzoeken.”

Majorie van Duursen Prof. dr. Majorie van Duursen is hoogleraar aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Ze staat aan het hoofd van het Europees wetenschappelijk consortium Freia, dat het verband tussen hormoonverstorende chemicaliën en vruchtbaarheid onderzoekt. De resultaten van het onderzoek verschenen in vakblad Environmental Research.