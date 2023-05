Update

Tot nu toe honderden aanhoudingen bij blokkade Extinction Rebellion op A12

De politie is rond 13.50 uur begonnen met het afvoeren van demonstranten van Extinction Rebellion. Honderden demonstranten zijn inmiddels aangehouden en in bussen meegenomen door de politie. De actievoerders blokkeerden al enige tijd de A12 in Den Haag om zo te demonstreren tegen fossiele subsidies.