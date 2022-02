Tot nu toe 5 aangiftes en 20 meldingen van zedenslachtoffers The Voice

De finale van The Voice of Holland in 2019. Beeld ANP

Tegen wie de aangiftes zijn gedaan, is niet bekendgemaakt. Evenmin over wie de meldingen gaan. Bekend was al dat er aangiftes liggen tegen ex-jurylid Ali B., bandleider Jeroen Rietbergen en regisseur Martijn N. Het gaat om gevallen van verkrachting (tweemaal tegen Ali B.) of aanranding (tegen Rietbergen en Martijn N.). Er komt in elk geval nog een zesde aangifte aan tegen een van de verdachten.

Er ligt ook een aangifte tegen Marco Borsato, eveneens ex-jurylid van The Voice. Maar volgens advocaten Carry en Geert-Jan Knoops van Borsato hoort de aangifte tegen de zanger niet bij het onderzoek naar The Voice. “Dat hebben wij vanmorgen bevestigd gekregen van het Openbaar Ministerie.” De politie wil daar verder niks over zeggen. De aangifte tegen Borsato werd al bekend vóór het drama rond The Voice en komt van een ex-medewerkster van de zanger.

Ook één aangifte tegen Ali B. staat los van The Voice, zo maakte justitie in Noord-Holland eerder bekend. Maar het is niet bekend of die wel bij deze vijf aangiftes is meegeteld. Advocaat Bart Swier van Ali B. heeft nog niet gereageerd.

Ali B., Borsato en Rietbergen ontkennen de aantijgingen, al heeft Rietbergen wel toegegeven zich grensoverschrijdend te hebben gedragen.

Veel meer bellen met zedenteams

De afgelopen weken hebben zich bij de politie tientallen slachtoffers gemeld van mogelijk seksueel misbruik en ongewenst seksueel gedrag. Aanleiding is de aflevering van het online programma Boos over seksuele misstanden bij The Voice of Holland en de oproep van politie en Openbaar Ministerie aan mogelijke slachtoffers zich te melden.

De politie constateert dat de Boos-aflevering ‘een beweging in gang heeft gezet’. Veel meer mensen bellen nu de zedenteams. De meeste telefoontjes hebben niets te maken met The Voice. Het gaat om meldingen over aanranding, verkrachting of seksueel misbruik dat jaren geleden plaatsvond.

De politie maakt een onderscheid tussen meldingen en aangiften. Het eerste leidt in beginsel niet tot strafrechtelijk onderzoek. Het tweede kan wel een onderzoek opleveren onder leiding van het Openbaar Ministerie. De politie onderzoekt alle aangiftes nog. Het is dus nog niet zeker dat het in alle gevallen tot een gang naar de rechter gaat leiden.

RTL heeft The Voice inmiddels van televisie gehaald. Onduidelijk is nog steeds hoe het verder moet met het programma.

‘Vrouwen durven verhaal niet te doen’

Advocaat Sébas Diekstra staat vier vrouwen bij die slachtoffer zouden zijn geworden van twee van de veel besproken hoofdrolspelers van The Voice of Holland. “De cijfers waren ons in grote lijnen bekend. Dit blijkt slechts een beperkt gedeelte van het aantal negatieve ervaringen binnen het programma,” zegt Diekstra.

“Het is ons gebleken dat er vrouwen zijn die hun verhaal wel willen doen, maar het gewoonweg niet durven uit angst voor onder andere represailles. Mijn cliënten hopen dat deze vrouwen zich nu gesterkt voelen om de stap naar voren te maken en contact opnemen met de politie.”