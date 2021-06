Tot eind deze maand geen grote schermen in de horeca

Voetbalfans kijken de EK-Wedstrijd, Nederland - Oekraïne op eigen meegenomen tablets op het buitenterras van Bar BAUT aan de Stadionweg in Amsterdam. Beeld Joris van Gennip

Het EK voetbal en evenementen in de zomer stonden op de agenda van het Veiligheidsberaad. Grote tv-schermen buiten zijn nog verboden; de 25 burgemeesters die samen het Veiligheidsberaad vormen, zijn akkoord dat er tijdens de groepsfase nog geen schermen mogelijk zijn.

Vorige week waarschuwden de burgemeesters al dat er tegen excessen zal worden opgetreden. Maar ze sloten ook niet uit dat schermen op straat en bij terrassen tegen het eind van het EK wel gewoon toegestaan zullen zijn.

Geen aparte maatregelen

Volgens Bruls is uiteindelijk geconcludeerd dat er vóór eind juni geen schermen geduld zullen worden. “We kunnen nu weer niet aparte maatregelen nemen, tussenstappen zetten. Dan wordt de situatie er niet duidelijker op. Momenteel vaart het kabinet op 30 juni voor een volgende fase. Kan dat eerder, dan kunnen de schermen ook eerder terugkeren in de kroeg of op de terrassen. Wat eerder kan, is prima.”

Als het kabinet de volgende stap al op 26 juni neemt, zoals nu wordt vermoed, dan kan er wél tv worden gekeken in en rondom de kroegen tijdens de achtste finales. Die vinden plaats vanaf die dag.

In zijn algemeenheid moet je geen maatregelen opleggen als er geen goede argumenten meer voor zijn, vindt Bruls. “En die kunnen alleen maar liggen in de gezondheidssfeer.” Hij vreest niet voor ongeregeldheden tijdens de wedstrijden. “Dat is altijd groot feest, maar soms moet je optreden. Dat hebben we afgelopen weekend gezien. Maar meestal zijn de oranjefeestjes gezellig.”

Minister Grapperhaus zei dat het kabinet vrijdag weer bijeen komt. Maandagmiddag lekte al dat het kabinet de coronamaatregelen nóg iets eerder zou willen versoepelen dan gepland: vanaf 26 juni moet het land nog wat meer van het slot, melden Haagse bronnen. “We moeten het nog even doen met beperkingen,” aldus de bewindsman. In ieder geval betekent dat: tijdens de groepsfase geen schermen, gaf ook hij maandagavond aan.

Terrassen lopen leeg

Door het huidige schermverbod voor cafés bij EK-wedstrijden zien horeca-eigenaren hun terrassen leeglopen net voor de wedstrijd. Dat steekt, omdat mensen ‘echt niet met z’n tweeën thuis voetbal gaan kijken’, aldus directeur Dirk Beljaarts van Koninklijke Horeca Nederland.

Hij vindt dat het schermverbod ‘verbieden om het verbieden is’. Beljaarts hoopt dat het kabinet vóór 21 juni, de derde groepswedstrijd, tot hetzelfde inzicht komt en het schermverbod intrekt voor de laatste groepsfase wedstrijd van het Nederlands elftal om 18.00 uur. “Deze vroege wedstrijd is ideaal om buiten op schermen te kijken en het is goed voor de spreiding van mensen.”

Het Veiligheidsberaad had afgelopen donderdag nog een extra vergadering met minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) over de voorwaarden waaronder deze zomer weer evenementen mogelijk zijn. De burgemeesters willen zo snel mogelijk zo duidelijk mogelijke regels, zodat iedereen precies weet waar hij aan toe is.

De burgemeesters hebben ook gepleit voor het ontzien van medewerkers van onder meer politie, GGD, veiligheidsregio’s en gemeenten, die tijdens de coronacrisis heel hard hebben moeten werken. Het toestaan van evenementen kan niet betekenen dat zij nu weer extra ingezet moeten worden.