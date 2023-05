Tot de laatste dag strijd over de grootste hervorming van het tijdperk-Rutte: de pensioenen

Als alles meezit, schrijft minister Carola Schouten (Pensioenen, ChristenUnie) de nu al historische Wet toekomst pensioenen op haar naam. Beeld ANP

Wie glipt daar opeens een kamertje binnen in de Eerste Kamer? Als het Carola Schouten niet is. De ChristenUnie-minister wordt de laatste tijd wel vaker in de senaat gespot. Ze is er kind aan huis. Want Schouten is een vrouw met een missie, die hard op weg is geschiedenis te schrijven.

Als alles meezit, schrijft Schouten de nu al historische Wet toekomst pensioenen op haar naam. Het gaat om de grootste wijziging van het pensioenstelsel ooit en is zonder twijfel de grootste hervorming in de vier kabinetten-Rutte. Maandag en dinsdag wordt er in de Eerste Kamer gedebatteerd over de wet. Als de Eerste Kamerleden volgende week dinsdag instemmen, gelden er straks nieuwe regels voor de in internationaal opzicht ongeëvenaarde Nederlandse pensioenpot.

Op dit moment zit er een slordige 1300 miljard euro in die pot. Een paar jaar geleden was dat bedrag zelfs nog honderden miljoenen groter, maar door de gestegen rente en tegenvallende beleggingen is er een hap uitgegaan.

Minder hoge buffers

Voorstanders van de wet willen een einde maken aan de jarenlange situatie waarin pensioenfondsen weliswaar torenhoge vermogens hadden, maar toch niet de pensioenen mochten verhogen. In het nieuwe stelsel hoeven pensioenfondsen minder hoge buffers aan te houden en kan er eerder worden geïndexeerd. Schaduwzijde is wel dat in financieel minder goede tijden de pensioenen eerder verlaagd moeten worden. Al blijft er een reservepotje om tegenvallers op te vangen en mogen kortingen over meerdere jaren uitgesmeerd worden.

Dat Schouten de afgelopen tijd zo vaak in de Eerste Kamer was, laat zien dat zij niets aan het toeval wil overlaten. In principe heeft zij een meerderheid binnen handbereik: in de Tweede Kamer stemden VVD, D66, CDA, ChristenUnie, PvdA, GroenLinks, SGP en Volt voor de nieuwe pensioenwet. Die partijen hebben samen ook een grote meerderheid in de Eerste Kamer. Maar de senaat heeft ook de reputatie eens in de zoveel tijd een kabinet te laten bibberen vanwege een mogelijke tegenstem. Dus drinkt Schouten volop kopjes koffie om eventuele plooien voor de cruciale stemming glad te strijken.

BBB drong aan op uitstel

Tegelijkertijd laten de tegenstanders zich niet onbetuigd. De BoerBurgerBeweging, afgetekend winnaar bij de Statenverkiezingen, zit momenteel nog niet in de Eerste Kamer en mist daardoor het debat en de stemming over de pensioenwet. De partij vindt dat niet kunnen en drong in een brief tevergeefs aan op uitstel tot na de installatie van de nieuwe Eerste Kamer. Ook 50Plus-fractieleider Martin van Rooijen vroeg om uitstel, maar kreeg nul op het rekest. PVV-senator Marjolein Faber zal maandag opnieuw een poging wagen de stemming aan de nieuwe Eerste Kamer over te laten.

Nu is het niet zo dat de pensioenwet in die nieuw gekozen senaat weggestemd zou worden. Ook in de nieuwe samenstelling hebben de voorstanders straks nog een meerderheid. Maar de hoop bij de tegenstanders is dat uitstel tot nog meer uitstel en – uiteindelijk – afstel leidt.

Zwaar beroep

Het plan is dat de wet op 1 juli ingaat. Als die deadline wordt gemist, hebben pensioenfondsen nóg korter de tijd om uiterlijk 1 januari 2027 over te gaan op het nieuwe stelsel, terwijl er toch al zorgen zijn over dit tijdspad, ook bij de voorstanders. “Het gaat wel heel snel, is dat wel haalbaar?” vraagt PvdA-senator Ferd Crone zich hardop af. Ook is hij nog niet tevreden over de situatie van oudere werknemers met een zwaar beroep. Die moeten ook na 2025 een mogelijkheid krijgen om eerder te stoppen met werken.

Van Rooijen van 50Plus heeft intussen zijn hoop gevestigd op twijfelende CDA-senatoren. Afgelopen weekeinde voerde het Wetenschappelijk Instituut voor het CDA de druk al op door in een interview met De Telegraaf te stellen dat de pensioenhervorming een ramp wordt en ‘een enorme gok op de toekomst is’, vergelijkbaar met fiasco’s als die rond het toeslagenstelsel en het leenstelsel voor studenten.

Het leeuwendeel van de CDA-senaatsfractie keert na 6 juni niet terug en heeft dus weinig te verliezen, taxeert Van Rooijen – zelf ex-CDA’er. De 80-jarige zal zich sowieso tot het laatste moment verzetten tegen de wet, hoe laat het maandag en dinsdag ook wordt. “Desnoods debatteren we nog een dag langer door. Ik ben er klaar voor.”