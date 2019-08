Tot 900 euro verschil in toelages voor schoollaptops arme gezinnen

Leerlingen uit gemeenten met meer dan 75.000 inwoners kunnen doorgaans rekenen op een minder hoog bedrag dan leerlingen in kleinere gemeenten. Beeld ANP

Bijna alle gemeenten hebben potjes waarop ouders met een laag inkomen een beroep kunnen doen. Uit onderzoek van elektronicaketen BCC blijkt dat het uitmaakt waar leerlingen wonen. “We kregen in de winkels geregeld vragen over vergoedingen, daarom hebben we de regels van 344 gemeenten in kaart ­gebracht,” verklaart onderzoeker Marc van Herrikhuijzen.

In enkele ­gemeenten, waaronder Den Helder, krijgen middelbare scholieren geen bijdrage, terwijl in Wijk bij Duurstede een subsidie van 900 euro klaarligt voor wie de aanschaf niet zelf kan ­betalen.

Leerlingen uit gemeenten met meer dan 75.000 inwoners kunnen doorgaans rekenen op een minder hoog bedrag (gemiddeld 370 euro) dan leerlingen in kleinere gemeenten ­(gemiddeld 408 euro).

Bovendien geven gemeenten waar bewoners gemiddeld meer verdienen een hogere vergoeding dan gemeenten met lagere inkomens. Dat verschil loopt op tot 20 procent.

Amsterdam

In Amsterdam kan een arm gezin van de gemeente één laptop gratis krijgen per vier schooljaren. Als het kind dat naar de middelbare school gaat op de basisschool al een tablet of laptop heeft gehad, moeten de ouders een jaar wachten voor ze weer een laptopvergoeding krijgen. De leerlingen moeten wel minder­jarig zijn en thuis wonen.