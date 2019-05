Tot 9 jaar cel geëist voor liquidatiepoging Yakhlaf broers

Le Scenario in Utrecht. Beeld Google Streetview

De verdachten zouden die zaterdagnacht met automatische wapens hebben klaargestaan om de broers dood te schieten bij waterpijpcafé Le Scenario aan de Amsterdamsestraatweg in Utrecht.

De eigenaar van Le Scenario dacht dat ze wilden inbreken en verjoeg ze. Ruim een maand later, op Oudjaarsdag 2015, werd Chahid Yakhlaf alsnog geliquideerd bij een camping in Kerkdriel, waar hij met zijn broer zat ondergedoken. Chafik, die op dat moment naast hem in de auto zat, raakte gewond.

Don ‘Loempia’ M. en de drugsverslaafde Frans H., allebei van Molukse komaf, zouden de moordopdracht hebben aangenomen van Amsterdammer Omar Lkhorf (28). Officieren van justitie Annemiek van Eck en Aidan van Veen beschouwen de verdachten als ‘nietsontziende moordenaars’.

Justitie denkt dat Don M. vaker liquidaties pleegde. Zo zou hij tegenover Lkhorf hebben benadrukt dat hij ‘nog nooit had gefaald’. “Iedereen die mij kent, weet dit.” Eind 2015, begin 2016 zou hij het hebben voorzien op enkele ‘Turken’ en de beruchte Amsterdamse criminelen Jason ‘DjagaDjaga’ L. en Naoufal ‘Noffel’ F.

Bewijs

De aanklagers zien volop bewijs voor het moordplan in onderlinge, versleutelde e-mailberichten uit PGP-Blackberry’s (Pretty Good Privacy) die inmiddels leesbaar zijn gemaakt. Van Don M. zat dna op een oordopje dat naast de automatische wapens werd aangetroffen bij de heg waar de mannen hadden zitten posten. Bovendien verloor één van de mannen tijdens hun vlucht een petje met daarop het dna van Frans H..

De onderlinge e-mailberichten bewijzen voor justitie onomstotelijk dat Don M. en Frans H. van Lkhorf de opdracht hadden aangenomen de broers te vermoorden, of in élk geval Chafik Yakhlaf.

‘Die met de baard’

Met de smartphone die de recherche aan Lkhorf koppelt, werd geschreven dat de ene broer belangrijker was (om dood te schieten) dan de andere. Die ‘met baard’ (Chafik Yakhlaf) moet weg, maar als ‘broertje meegaat, is dat mooi meegenomen’. Lkhorf ‘hoort het wel’ als ze ‘met pensioen’ zijn (dood).

Een medeverdachte zou in opdracht van Lkhorf al in oktober 2015 ‘twee kleine en een grote’ hebben geleverd aan Don M. in Amsterdam-Noord: twee handvuurwapens en een automatisch wapen.

Chafik en Chahid Yakhlaf waren die zaterdagnacht 21 november 2015 inderdaad in Le Scenario. Chahid vertrok kort na middernacht, Chafik was er nog toen de verdachte mannen waren verjaagd. Hij vertelde de politie meteen dat ‘ze’ het op hem en zijn broertje ‘gemunt hadden’.

Vrijspraak

M. en H., met strafbladen van 20 en 36 kantjes, ontkennen iedere betrokkenheid bij het moordplan. M. zat als enige in de verdachtenbank in de zwaarbeveiligde rechtszaal op Schiphol. H. vond dat te gevaarlijk.

Advocaat Anand Jhingoer wil vrijspraak voor Don M. Op het oordopje zat behalve diens dna ook ander celmateriaal van onbekenden. Hij zegt dat hij de oordopjes in de gevangenis had gebruikt, en daar bij vertrek heeft achtergelaten – waarna een ander ze kan hebben gebruikt in Utrecht.

De leesbaar gemaakte PGP-berichten kunnen volgens de raadsman gemanipuleerd zijn. Advocaat Wendy Geurts van Frans H. stelt dat haar cliënt niet lijkt op het signalement dat getuigen gaven van de vluchtende man. Hij staat ook niet op camerabeelden. H. is volgens Geurts niet de ‘Cuz’ (neef, of vriend) van wie sprake is in het belastende e-mailverkeer.

De rechtbank doet op 26 juni uitspraak in deze zaak en de hieraan gelieerde zaken die de komende twee weken worden behandeld.