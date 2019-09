Tot 400.000 euro spaargeld geen belasting meer

Beeld ANP

Voor het spaargeld dat boven de drempel van vier ton uitkomt, is straks alleen nog belasting over het daadwerkelijk behaalde rendement verschuldigd. Omdat de rente momenteel amper boven 0 procent uitkomt zullen deze spaarders nauwelijks iets hoeven te betalen zijn, is de verwachting. Wie in een jaar tijdelijk boven de drempel uitkomt, bijvoorbeeld doordat de winst van de verkoop van een huis een korte periode op de spaarrekening geparkeerd staat, is voortaan alleen nog maar belasting over die specifieke periode verschuldigd.

Tegelijkertijd worden mensen die nu nog met geleend geld beleggen, zoals in vastgoed, straks hoger aangeslagen. Zij mogen hun schulden niet langer wegstrepen tegen bezittingen.

Nu nog worden jaarlijks 3 miljoen mensen aangeslagen om belasting te betalen over hun vermogen. Door de wijzigingen ligt dat aantal straks 1,5 miljoen lager.

Omdat de wet moet worden aangepast en de ict bij de Belastingdienst aanpassing behoeven zullen de maatregelen waarschijnlijk pas in 2021 of 2022 ingaan. Staatssecretaris Menno Snel zal na afloop van de ministerraad het besluit toelichten.