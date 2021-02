Topman webshop Alibaba vroeg mondkapjes aan koningin Máxima

Beeld EPA

Uit nieuwe documenten die vanuit de Wet openbaarheid bestuur (Wob) zijn verkregen blijkt dat koningin Máxima een jaar geleden is benaderd door de topman van de Chinese online webshop Alibaba, Jack Ma. Hij vroeg Máxima via e-mail om mondkapjes en andere persoonlijke beschermingsmiddelen naar China te helpen sturen.

Op dat moment is niemand in Nederland nog positief getest op corona. China daarentegen komt beschermingsmiddelen tekort en vraagt internationaal om hulp, via ambassades en bedrijven. Nederland laat op 10 februari 2020 een vliegtuig vol mondkapjes, handschoenen, overalls en andere hulpmiddelen via Schiphol naar het Chinese Wuhan vertrekken met een humanitaire vlucht. Volgens een woordvoerder houdt deze vlucht geen verband met de Alibaba-lobby.

Correspondentie

Jack Ma en Máxima kennen elkaar: de koningin spreekt hem meerdere keren in haar rol als speciaal pleitbezorger van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering. De Rijksvoorlichtingsdienst stelt op vragen over de lobby nu: “Het ingekomen verzoek is zoals gebruikelijk aan het verantwoordelijke ministerie doorgeleid.’’

Dat is te lezen in de correspondentie. Op 3 februari 2020 stuurt een medewerker van het Koninklijk Huis een mail naar Erik Gerritsen, de hoogste ambtenaar bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het onderwerp is ‘verzoek vanuit China mbt medical supplies coronavirus outbreak’.

Gerritsen stuurt de mail door naar een van zijn medewerkers: ‘Op verzoek van Koninklijk Huis breng ik deze onder jouw persoonlijke aandacht’, schrijft hij erbij. De VWS-ambtenaar lijkt ietwat geïrriteerd te reageren: ‘Langs deze weg het verzoek om de normale kanalen te bewandelen. Zoals je begrijpt is het crisisteam 24/7 in touw. Ik wil ze niet storen met onduidelijke mails.’

Vrachtvliegtuig

Een paar dagen later, op 7 februari, stuurt een ambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken een mail met de tekst: ‘Daarnaast heeft de Chinese overheid bij monde van hun ambassadeur in Nederland verzoeken aan de ambassade in Beijing en een mail aan koningin Máxima van topman van Alibaba ook gevraagd om het sturen van bescherming zoals mondkapjes etc.’ Uit de mail wordt niet duidelijk of en hoe aan die verzoeken wordt voldaan.

Eerder bleek al wel dat op 7 februari bij Buitenlandse Zaken de vraag binnenkwam om een Chinees vrachtvliegtuig van Suparna Airlines op Schiphol te laten landen. Dat vliegtuig wordt 10 februari volgestopt met miljoenen mondkapjes en andere medische spullen.

In een reactie schrijft het ministerie van VWS nu: ‘Dat gaat om een humanitaire vlucht op 10 februari die hulpgoederen kwam ophalen die door de Chinese ambassade en bedrijven waren ingezameld. Nederland heeft alleen gefaciliteerd in het voorzien van landingsrechten, de Nederlandse overheid heeft zelf niet met hulpgoederen bijgedragen. De Chinese ambassade heeft daar wel een verzoek toe gedaan. Daar is geen gehoor aan gegeven.’

Onduidelijk blijft wat er precies met het verzoek van Alibaba aan Máxima is gedaan. Een topdiplomaat stelt in een reactie dat de Alibaba-lobby ‘uitzonderlijk’ is: “Maar het Koninklijk Huis weet ook hoe gevoelig dit potentieel ligt, dus zulke verzoeken worden vaak gewoon doorgestuurd naar ministeries.’’