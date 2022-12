Topman Ruud Sondag belooft Schiphol zonder wachtrijen: ‘Maar geen zekerheid’

De lange rijen op Schiphol van afgelopen zomer. Beeld ANP

Reizigers die urenlang moesten wachten, vaak ruim buiten de vertrekhal. Vluchten die te laat vertrokken, of helemaal niet. Bagage die bleef staan, overwerkte medewerkers die het bijltje erbij neergooiden. De druktechaos die Schiphol dit jaar in zijn greep had, is verleden tijd, zegt interim-topman Ruud Sondag die in oktober aantrad om de problemen te beteugelen.

Schiphol zal volgens hem vanaf april volgend jaar als vanouds draaien. Mét de oorspronkelijke passagiersaantallen, volgens de oorspronkelijke oproep aan reizigers — twee uur van tevoren aanwezig voor vluchten in Europa, drie uur voor daarbuiten — en de traditionele belofte dat 95 procent van de passagiers in 10 tot 20 minuten door de veiligheidscontrole raakt.

Geen zekerheid

“We hebben toezeggingen, maar geen zekerheid. Half januari moeten we een besluit nemen of we in mei en de zomer als vanouds willen draaien. Het is spannend of we dat kunnen waarmaken. Ik wil oprecht comfort uitstralen. Maar het zou een Popeye-achtige heldenbelofte zijn als we zouden garanderen dat we niet weer het aantal reizigers aan banden moeten leggen.”

Tegelijkertijd zullen er in de meivakantie meer passagiers vanaf Schiphol vertrekken dan in mei 2022. Gemiddeld 71.000, op de drukste dag naar verwachting 86.000. Op de minst drukke dag 60.300.

De luchthaven heeft nog altijd 400 tot 600 extra beveiligers nodig om al die passagiers en hun handbagage te controleren. Vanwege dat tekort legt Schiphol tot april het aantal vertrekkers aan banden.

Schiphol kampt al maanden met dat tekort en het lukte tot nu niet dat op te lossen.

“We zijn begin november opnieuw met werving begonnen, nu met professionele recruiters. Dat loopt goed. In een maand hebben we 170 nieuwe medewerkers gevonden. We kunnen al bijna de minimale productie draaien. Tegelijkertijd is de uitstroom tot stilstand gebracht. Als je die lijn doortrekt, dan zitten we in april op het benodigde aantal beveiligers.”

Wat is er nu dan anders?

“Ik ben verbaasd dat we op Schiphol niet hebben gezien onder welke omstandigheden, welke beloning en welke roosters die duizenden mensen hier werken. Er waren roosters waarbij mensen om 5.00 uur opstonden, twee uur in de beveiliging moesten werken, vervolgens uren in vieze kale wachtruimtes zonder ook maar een kop koffie moesten wachten en vervolgens om 13.00 uur weer een paar uur aan de slag konden. En dan voor vijf uur minimumloon uitbetaald kregen.”

“Mensen konden op 71 verschillende momenten worden ingeroosterd. Elke week anders. Geen wonder dat er meer mensen vertrokken dan Schiphol deze zomer kon aannemen.”

Dat wordt nu aangepakt, met de beveiligings- en schoonmaakbedrijven die Schiphol heeft ingehuurd. Personeel krijgt structureel 5 euro bruto per uur extra, betaald door de luchthaven. Ook worden de roosters gestroomlijnd en de tientallen kale wachtruimtes aangekleed. Daarnaast wil de luchthaven mensen ook meer doorgroeimogelijkheden bieden.

Grootste probleem tot nu waren de pieken in passagiersaantallen. U wilt daarvan af omdat er anders ruim 850 nieuwe beveiligers nodig zijn?

“We willen onze wereld niet meer bouwen op die ene piek. Het is vragen om problemen als we begin mei weer meteen, boem, omhooggaan. Daar hebben de luchtvaartmaatschappijen ook geen belang bij. Die zitten met hetzelfde probleem, dat ze niet voldoende mensen kunnen vinden. Er zullen vluchten moeten worden uitgesteld of verschoven.”

Met het oplossen van het beveiligerstekort bent u er nog niet?

“Naast mensen is de grote bottleneck de tijd die nodig is om handbagage en reizigers te controleren, Daar kan de techniek bij helpen. Wij willen sneller de beelden van handbagagescanners beoordelen en minder vaak vals alarmen hebben. Nu gebeurt dat al als de Linda in een tas zit, vanwege het gebruikte papier.”

“Het laatste dat we willen is dat we het bij security oplossen en voor andere problemen, zoals bij de afhandeling, weer naar anderen wijzen. In een vergrijzende arbeidsmarkt springen we zo van de ene naar de volgende bottleneck.”

“Nu is iedereen bezig met de eigen problemen. We willen naar een model waarbij Schiphol managet wat iedereen toevoegt. Wij willen daar een marktmeester in worden, de regisseur. En dan een heel seizoen vooruit, niet steeds een paar weken.”

Volgens de vakbonden ligt het probleem in de doorgeslagen aanbesteding van allerlei activiteiten. Gaat Schiphol de zaken weer zelf doen?

“Als buitenstaander viel me bij mijn komst op Schiphol op dat de operationele agenda de afgelopen jaren naar de achtergrond is verschoven. Veel zaken zijn uitbesteed, waaronder security, schoonmaak en afhandeling. Daarmee heeft Schiphol de kennis van zulke zaken wat verloren. Terwijl we wel de verantwoordelijkheid hebben dat het goed gaat, missen we de controle. Er is te veel verkaveling.”

“Met geld en acties repareren we de problemen op korte termijn. Op lange termijn moeten we naar een wereld met minder verkaveling. Drie securitybedrijven is te ingewikkeld. Negen afhandelaars, dat zijn er veel te veel. Dan mis je de optimalisatie. Ik weet niet of zelf doen de oplossing is. Maar laten we eerst kijken of we de verantwoordelijkheid en controle weer krijgen.”

Wie draagt de kosten van al die aanpassingen?

“Het kost tussen de 100 en 200 miljoen euro om Schiphol te repareren. Dat moet de luchthaven de komende drie jaar zelf slikken, want dat kunnen we niet doorberekenen aan de maatschappijen en passagiers. Het zijn deels ook geen blijvende kosten, maar we komen nooit meer op het oude kostenniveau. Reken per ticket in het vervolg op 10 tot 15 euro extra.”