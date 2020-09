Topman Philips: privacyangst houdt uitwisseling coronagegevens tegen

Beeld ANP

De afgelopen maanden werden veel coronapatiënten van het ene naar het andere ziekenhuis verplaatst, zodat de druk verlicht kon worden op eerstehulpafdelingen in gebieden met veel zieken.

Met de overdracht van hun medische gegevens – actuele onderzoeksresultaten, scans en medische aantekeningen – ging het vaak mis. Zo werden patiëntgegevens vaak op een USB-stick of dvd met de ambulance meegegeven, maar volgens de topman bij Philips zijn er ook situaties bekend waarin het digitale dossier per mail werd doorgestuurd. In alle gevallen niet versleuteld en onbeveiligd.

“In Nederland is er geen uitwisseling van patiëntgegevens in de cloud, vanwege privacybezwaren of angst voor datalekken,” zegt Van Houten. “Dat leidde ertoe dat in veel gevallen patiëntendata ontbrak of op een onveilige manier werd overgedragen. Angst voor privacybezwaren is een belemmering voor een veilige oplossing.”

Eerder al uitte hij zijn zorgen over te ver doorgevoerde privacyregels in Nederland en Europa. “We moeten niet steeds vanuit angst acteren als het over privacy gaat, maar juist voortvarend maatregelen nemen om die angst weg te nemen.”

Digitaal covidplatform

In mei is daarom halsoverkop een digitaal covidplatform gemaakt door Philips. “Met het ministerie van Volksgezondheid, het Rotterdamse Erasmus MC en het Jeroen Bosch Ziekenhuis (in ’s Hertogenbosch) hebben we heel snel een online Covid-19 portaal ontwikkeld waarmee we zulke patiëntendata wel konden overhevelen als patiënten verplaatst worden. Dat zal in de toekomst worden uitgebreid.”

Via het portaal kunnen radiologische beelden, verslagen, documenten en andere relevante informatie over een patiënt toegankelijk worden gemaakt voor het ontvangende ziekenhuis. Dat krijgt pas toegang tot de informatie nadat het eerste ziekenhuis en de patiënt daarvoor expliciete toestemming hebben gegeven.

Die informatie gaat vaak verder dan wat beschikbaar is in het Elektronische Patiënten Dossier (EPD). Het ontwikkelde portaal is niet rechtstreeks gekoppeld aan ziekenhuis- of laboratoriumsystemen zoals wel het geval is bij het EPD. Dit, zodat informatie die niet relevant is voor de behandeling ontoegankelijk blijft als daar geen noodzaak toe is. De dienst is, gedurende de coronacrisis, kosteloos beschikbaar voor alle ziekenhuizen in Nederland.

De technologie is gebaseerd op de ontwikkeling van het Nederlandse bedrijf Forcare, dat eind 2017 door Philips werd overgenomen. “We moeten niet wegkijken van dit soort oplossingen,” zegt Van Houten. “Als dit niet goed en veilig wordt geregeld, dan blijven mensen dossiers met gevoelige informatie toevoegen aan Gmail. Het is veel beter om te werken aan een veilige infrastructuur dan steeds informele oplossingen te zoeken. Privacybezwaren zijn niet gerechtvaardigd.”

Patiëntendata

Philips is wereldwijd een van de grootste beheerders van patiëntendata, die samenhangt met de medische apparatuur die het bedrijf produceert en de samenwerking met ziekenhuizen voor het beheren en de verwerking van de informatie die dat oplevert. Het bedrijf heeft zelf geen toegang tot gepersonaliseerde data, maar gebruikt wel geanonimiseerde data voor onderzoek en ontwikkeling van toepassingen.

“Covid toont de noodzaak voor uitwisseling van patiëntendata via de cloud aan. We moeten dat nu doorzetten. Tegen de tijd dat de volgende crisis zich voordoet, is het te laat. Ziekenhuizen en politiek moeten zich realiseren dat ze dit soort oplossingen moeten omarmen. Pas dan zal het de zorgsector helpen en de situatie voor patiënten en doktoren vergemakkelijken. Ik verwelkom een meer actieve dialoog hoe we een permanente data-uitwisseling kunnen faciliteren in Nederland. Want het is nodig.”

Van Houten rekent er op basis van de medische expertise van Philips op dat de coronacrisis nog zo’n twee jaar zal duren. “De pandemie neemt momenteel weer toe, met name in Azië en Latijns Amerika is weer groei en in de VS en delen van Europa. Tot het moment dat vaccinaties ingeburgerd raken, zal het moeilijk zijn het virus in te dammen.”

Huishoudelijke apparatuur

Onder Van Houten heeft Philips zich van een breed elektronicaconcern omgevormd tot een van de grootste spelers op het gebied van medische technologie. Momenteel is het concern bezig zijn laatste branchevreemde activiteit – DAP, de productie van huishoudelijk apparatuur als Airfryers, koffiezetapparaten en stofzuigers – af te stoten.

“We hebben sinds januari gewerkt aan het ontvlechten van DAP met de rest van het bedrijf. In de herfst gaan we aan de slag met potentiële overnemers. Er is sterke interesse van verschillende partijen die we nu onderzoeken. We hopen in het derde kwartaal van dit jaar tot een transactie te komen.”

Corona toont volgens de Philipstopman aan dat de koerswijziging richting medische activiteiten de enige juiste is geweest. “Ik verwacht dat Covid-19 het gebruik van technologie in de gezondheidszorg zal versnellen,” zegt de Philipstopman. “Dat sluit aan bij onze strategie. Ik realiseer me dat onze keuze om ons op gezondheid en welzijn te richten de juiste is geweest.”