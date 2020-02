Topman Heineken vertrekt na 15 jaar dienst

Jean-François van Boxmeer (l) en Dolf van den Brink (r). Beeld Heineken

Van Boxmeer staat al sinds 2005 aan het roer bij Heineken. In die periode heeft de Nederlandse brouwer zich via strategische samenwerkingen en overnames - voor in totaal 30 miljard euro - gehandhaafd als de nummer twee in de wereld, zonder daarbij de torenhoge schulden te verzamelen die de Belgisch-Braziliaans-Amerikaanse rivaal AB Inbev tot nummer één maakte.

Verdubbeling

In zijn periode als topman, verdubbelde Heineken zowel qua activiteiten als financieel in omvang. Ook werden grote koerswijzigingen ingezet. Zo kwam er meer aandacht voor ‘lokale’ biermerken als Amstel en Sol die werden gepromoveerd tot ‘wereldmerken’. Ook was Heineken vroeg actief met de trend naar craftbier en alcoholarm en alcoholvrij. Zo werd onder Van Boxmeer het tot dan onaantastbare Heinekenmerk aangevuld met Heineken 0.0.

In 2016 werd de Belg herbevestigd als topman, naar verluidt na aandringen van de familie Carvalho-Heineken, die - via Heineken Holding - een controlerende meerderheid in het concern heeft. Van Boxmeer begon zijn carrière bij het bierconcern in 1984 als stagiaire en maakte naam bij verschillende Afrikaanse activiteiten van Heineken.

Opvolger Dolf van den Brink (47) heeft zich bewezen op verschillende cruciale posten in het Heinekenconcern. Zo was hij topman van Heineken USA, alvorens hij zich in 2015 ontfermde over de Mexicaanse joint-venture Femsa. Momenteel leidt Van den Brink de Aziatische activiteiten, die de afgelopen jaren flink zijn opgetuigd met de overname van Asia Pacific Breweries en cruciale joint-ventures in onder meer Vietnam en China.

Tegelijkertijd maakt Heineken bekend dat de topman Europa, Stefan Orlowski, opstapt. Of er sprake is van een verloren machtsstrijd, is niet bekend. Heineken maakt woensdag jaarcijfers bekend.