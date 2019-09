Topman Easyjet: ‘Ik zie geen reden voor vliegschaamte’

Lowcostvliegers zijn per passagier minder milieubelastend dan maatschappijen met een groot overstapnetwerk, zegt Easyjet. Beeld George Clerk /Getty Images

Flygskam; vliegschaamte. Johan Lundgren, sinds 2017 topman van Easyjet, moet niets hebben van de vondst uit zijn geboorteland, Zweden. “Dat had u ook niet van mij verwacht.”

Toch kan naming-and-shaming u reizigers kosten.

“Deze zomer heeft een recordaantal mensen met Easyjet gevlogen. Het is dus niet de vraag óf mensen willen vliegen, maar meer met wie ze willen vliegen. Met maatschappijen die hun verantwoordelijkheid nemen en zich inspannen de impact op mensen en het milieu te verminderen, of maatschappijen die blijven opereren alsof er niets aan de hand is?”

“Ik ben het totaal niet mee eens met het sentiment achter vliegschaamte. Stoppen met reizen, stoppen met vliegen heeft grote invloed op hoe je zaken doet, hoe je mensen ontmoet en ervaringen opdoet. Dat zijn juist verworven­heden waarin we de afgelopen decennia zo ver zijn gekomen.”

De Nederlandse overheid grijpt nu in op vliegprijzen met de invoering van een vliegtaks en oproepen voor kerosinebelasting.

“Politici denken dat belasting alles oplost. Maar de opbrengst van de Nederlandse vliegtaks komt niet ten goede aan het milieu. De heffing is straks even hoog voor vluchten over korte en lange afstand, terwijl de invloed van vliegen op het milieu groter is naarmate je verder vliegt. Ik vind het ook onbegrijpelijk dat overstappende passagiers op Schiphol die heffing niet gaan betalen. Die belasten het milieu toch net zo goed?”

Hogere prijzen zullen mensen toch ont­moedigen om te vliegen?

“Het hele punt over vliegtarieven is verschrikkelijk elitair. Wiens portemonnee bepaalt wie nog mag vliegen en wie niet? Je staat aan de verkeerde kant van de geschiedenis als je de klok terugdraait en van vliegen weer een ­privilege voor de rijken maakt.”

Men verwacht dat de impact maatschappijen dwingt meer milieumaatregelen te nemen.

“Het kabinet maakt een denkfout. Vliegtaks wordt ingevoerd per passagier, niet per vlucht. Als reizigers voor zo’n heffing opdraaien, gaat daar voor maatschappijen geen prikkel van uit om te investeren.”

“Wij geven nu miljarden uit aan de nieuwste Airbustoestellen, die 15 procent minder brandstof gebruiken. Dat is goed voor het milieu en voor ons, met de stijgende olieprijzen.”

“Denkt men werkelijk dat wij dat ook kunnen doen met al die heffingen en belastingen? Dán komt misschien uit wat sommigen nu ten onrechte beweren: dat de luchtvaart niet investeert in het milieu.”

15 procent reductie is toch niet voldoende om de impact van de luchtvaart op het milieu te compenseren?

“Die vliegtuigen zijn een tussenoplossing. Hybride en elektrisch vliegen is wat ons betreft de uiteindelijke oplossing. We werken met Airbus, Safran en Wright Electric aan een toestel voor 150 passagiers waarmee we vanaf 2035 bijvoorbeeld tussen Amsterdam en Londen kunnen vliegen. Voor langere afstanden denken we aan een CO2-opslag.”

Johan Lundgren. De Zweed is sinds ­decem­ber 2017 de eerste niet-Brit die de luchtvaart­maatschappij Easyjet leidt. Hij werkte daarvoor bij ­reisgigant TUI. Beeld HO/AFP

De milieubeweging vindt dat luchtfietserij, die is bedoeld om de aandacht af te leiden.

“Ze hebben het fout. Ze hebben hun huiswerk niet goed gedaan. De industrie en de wetenschap denken er anders over. De discussie is niet óf elektrisch vliegen commercieel gaat lukken, maar of dat in 2035 of in 2040 gebeurt.”

“Dramatische ingrepen in de luchtvaart zullen de economie ondergraven, de werkgelegenheid schaden en een oplossing voor het milieu juist verder weg brengen. Nu hebben we een luchtvaartindustrie die in staat is te investeren. Neem je die investeringkracht weg met draconische maatregelen, dan komt er nooit een oplossing.”

Heeft u het gevoel dat als u met politici spreekt, men dat begrijpt?

“In alle plannen worden maatschappijen die in de toekomst investeren, zoals wij, over één kam geschoren met maatschappijen die zeggen: wij vliegen dertig jaar door met onze toestellen.”

“Het lowcostmodel is per passagier aantoonbaar minder milieubelastend dan het overstapnetwerk van traditionele maatschappijen. Onze uitstoot ligt nu op 78,5 gram CO2 per passa­giers­kilometer. Dat brengen we vóór 2022 terug naar 72 gram. Wij willen daar erkenning voor. Maar in plaats daarvan wordt op Schiphol het transfernetwerk voorgetrokken.”

Zoals met de getorpedeerde plannen om vliegverkeer dat niet aan dat netwerk bijdraagt, naar Lelystad te verhuizen?

“Een product als het onze, waar aantoonbaar vraag naar is, beperken en activiteiten promoten die niet efficiënt zijn, zoals die overstapvluchten, is op termijn niet levensvatbaar. En de reiziger is altijd de dupe.”

”Het oorspronkelijke plan van de regering om concurrentie tussen Schiphol en Lelystad te reguleren, kon gewoon niet. Brussel heeft daar terecht een stokje voor gestoken.”

”Onze 45 bestemmingen en 6 miljoen reizigers dragen wel degelijk bij aan het netwerk van Schiphol. Dat sommige bestemmingen overlappen met vluchten van andere maatschappijen, levert juist gezonde concurrentie op. Alleen worden wíj daar altijd op aangesproken.”

Dus is Lelystad geen optie? Waarom vliegen jullie dan wel vanaf drie vliegvelden bij Londen en twee bij Parijs?

“Wij vliegen alleen van de grote vliegvelden naar de grote vliegvelden; dat wil de reiziger, die wil niet vliegen vanaf tweederangs vliegvelden die niemand kent. In Londen of Parijs gebruiken we meerdere velden, maar dan alleen de grote.”

“Dat zie ik in Nederland niet gebeuren. Al­hoewel we niet dogmatisch zeggen dat we nooit naar Lelystad zullen gaan. We zullen alleen onze vliegrechten op Schiphol nooit opgeven.”