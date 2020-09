Topman Blokker: ‘Internet heeft de klant volkomen verpest’

Michiel Witteveen Beeld © Jitske Schols

U wilt midden in de coronacrisis groeien, terwijl de ­winkelstraat in brand staat.

“Deze crisis gaat niet meer voorbij. Als je een litteken hebt, dan blijf je dat zien. Dit is een stevig litteken. Maar de kaalslag is in kleding en schoenen, niet bij ons.”

“Er is door corona een verschil ontstaan tussen winkelen en boodschappen doen. Het winkelen is weg, boodschappen doen groeit. We zien dat bij Blokker. Bij de vestigingen in binnensteden en winkelstraten hebben we 40 procent minder klanten. In de buurten en wijken waar mensen boodschappen doen, gaat het best oké. Daar gaan we dan ook heen met de 20, 25 nieuwe vestigingen.”

Maar Mirage Retail, het moederbedrijf van Blokker, Intertoys en Big Bazar, zit nog diep in de rode cijfers

“We zijn een gezond bedrijf met een gezonde balans. En ik ben niet van het stilzittende soort. We gaan onze groep uitbreiden met activiteiten die we nog niet bieden. We willen de consument thuis zoveel mogelijk ontzorgen.”

“Kijk in de huiskamer. Wat zie je allemaal staan? Een deel komt bij Blokker, Big Bazar of Intertoys vandaan. Maar ik zie er nog veel meer dingen staan, zoals meubilair, doe-het-zelf of elektronica. Dat hebben we niet. Nog niet. We gaan daarvoor andere formules opzetten. We kunnen dat zelf doen, maar het is logischer om samen te werken of iets over te nemen, mocht zich een kans voordoen.”

Hema dus?

“Iedereen begint daar maar steeds over. We hebben ernaar gekeken; heel goed geprobeerd een strategie te bedenken waarin we geloven. Maar we zijn ermee gestopt. Het aanbod was niet goed.”

“Ik ben gevraagd het failliete damesmerk Claudia ­Sträter over te nemen. Mijn vader is de voorloper daar van begonnen, Claudia Mode op de Oudegracht in Utrecht. Ik heb daar achter de kassa gestaan. Maar dat zou een volstrekt verkeerde reden zijn om dat bedrijf over te nemen. En het was ook geen optie: ik doe even geen mode meer.”

Een beter voorbeeld dan: u bent dit voorjaar begonnen met Miniso, een grootheid in goedkope woon- en lifestyleprullaria uit Azië. U wilt naar 40 tot 50 zaken, maar de teller staat al een tijdje op twee.

“We waren bezig een pand te huren in de Leidsestraat. Toen brak corona uit. Ik woon om de hoek, in het oude Prinsengrachtziekenhuis. Ik zie dagelijks dat er helemaal niemand meer door die straat loopt. Miniso moet het juist van langslopers hebben. Ik heb meteen gezegd: dat gaan we eventjes niet doen. En ik denk dat we het voorlopig ook eventjes niet gaan doen. Zeker niet tegen de oorspronkelijke huur.”

Volgens jullie planning komen de Mirage Retailketens volgend jaar uit de verliezen. Gaat dat door corona lukken?

“We boeken op dit moment hogere omzetten dan vorig jaar rond deze tijd. En we gaan het in 2020 duidelijk beter doen dan wat we vóór corona hadden begroot, vooral bij Blokker en Intertoys. We zijn er nog lang niet, we zitten nog niet in de plus, maar ruiken er wel aan. We gaan door met het bewandelen van de weg die we vorig jaar hebben uitgestippeld. We wijken daar niet vanaf door corona.”

U doet dat zonder overheidssteun terwijl veel concurrenten daar wel een beroep op doen.

“Dat moeten ze dan zelf weten. Je hand ophouden is wel het allerlaatste dat ik wil. Dat heb ik toen ik ging studeren ook niet gedaan bij mijn vader. Die NOW-regeling is bedoeld voor ondernemers die de dupe zijn. Als ik een restaurant zou hebben, dan was ik heel erg de dupe. Maar wij hebben er zelf voor gekozen open te blijven. Dan moet je ook de consequenties aanvaarden. Je kunt niet zeggen: ik blijf open, en dan het bonnetje bij de belastingbetaler leggen. Er staat nu een rekening open van 100 miljard, misschien straks 150 miljard. Moet de volgende generatie die oppakken?”

Waarom lukt het jullie dan wel om het te redden terwijl links en rechts winkeliers omvallen?

“Toen ik Blokker 24 april 2019 overnam, was het voor ons al crisis. Corona is daar bijgekomen. Anderen zaten nog in de hosannastemming, maar wij wisten al hoe je met crises moet omgaan. We hebben ernstig in de kosten gesneden, fors geïnvesteerd in logistiek, maar vooral onze acht­duizend medewerkers weer zelfvertrouwen gegeven. Dat merkt de klant. Mensen zoeken ons weer op omdat ze onze spullen nodig hebben en waarderen.”

Maar die hálen ze bij Action.

“Action is er. Die gaat ook niet weg. Dan kun je je heel erg gaan aanpassen, maar dat moet je als Blokker juist niet doen. Wij kunnen prima naast elkaar bestaan. Maar alleen door ons te onderscheiden, door de klant te pamperen met goede producten tegen een betaalbare prijs. En die ook altijd te hebben, niet alleen omdat er toevallig een partij over is die je dan tegen dumpprijzen verkoopt. Als je ziet wat er allemaal in de tas gaat bij Action. Heb je dat allemaal nodig? Het kost niks, maar het ís ook niks. Dingen kopen waarvan je weet dat je ze weer gaat weggooien. Hoe duurzaam ben je dan?”

Zijn Blokker en Intertoys dan zo milieubewust?

“Wij zijn daar juist mee bezig in ons assortiment. Daar moeten we nog enorme stappen in maken, maar we komen van ver. En zolang die Barbiepop in plastic zit, ga ik niet roepen dat we de beste zijn. De klant wil die Barbie. Dan kun je zeggen: die verkoop ik niet. Maar dan werk je jezelf de markt uit. Maar als je voor twintig euro een waterkoker van ons Blokkermerk koopt, dan ben je er zeker van dat hij netjes is geproduceerd en wel eventjes meegaat. Of dat bij Action ook zo is, weet ik niet.”

“Het is ook het heropvoeden van de consument. Die moet bereid zijn iets extra’s op tafel te leggen voor een product dat duurzaam is gemaakt en langer meegaat. We kunnen niet met z’n allen aan de ene kant eisen dat het milieu wordt gered en vervolgens zo min mogelijk voor een product betalen.”

Als het Action niet is, is internet dan jullie echte ­concurrent?

“Internet heeft de klant volkomen verpest. Je kunt tien dingen bestellen, gratis laten bezorgen en er negen gratis terugsturen. In de internet­wereld geldt: hoe meer verlies, hoe beter (veel internetbedrijven betalen hun groei met geld van investeerders, red.) Winkeliers hebben dat aanvankelijk overgenomen. Maar die tijd is wel voorbij. Ik ken de cijfers van Bol.com niet, maar ik heb niet het idee dat ze geld verdienen.”

“Bij Intertoys zijn we heel groot in spullen onder de twintig euro. Elke week zijn er dertigduizend kinderen jarig. Daar koop je een cadeautje voor van vijf euro, misschien tien. Dat kun je nooit winstgevend naar de klant toe brengen. En onze concurrenten ook niet.”

Doen jullie dan als Action of supermarkt Dirk van den Broek helemaal geen internetverkoop?

“Integendeel. We gaan helemaal inzetten op pick-in-­store. Je bestelt iets online, het komt uit de winkel en je haalt het daar op. Pas dan verdien je wél geld. Dat is anders dan dat je bestelt in het centrale magazijn. Bovendien haal je de klant naar je winkel toe. En als je echt iets bezorgd wilt hebben, dan betaal je daarvoor.”