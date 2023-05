Topless zwemmen in Amsterdamse zwembaden? ‘Free the nipple!’

Momenteel volgt Amsterdam de standaard die in heel Nederland geldt: mannen moeten een zwembroek aan, vrouwen een bikini of badpak. Beeld REMKO DE WAAL / ANP

In Berlijn behoort een bikinitopplicht sinds kort tot het verleden, maar in Amsterdam moeten vrouwen in de openbare zwembaden een bikini of badpak aan. Amsterdam volgt daarmee de standaard die in heel Nederland geldt. Namelijk: mannen een zwembroek aan, vrouwen een bikini of badpak.

Maar het Amsterdamse stadsbestuur heeft wel de mogelijkheid om hier vanaf te wijken. Een wens die raadslid Ilana Rooderkerk (D66) ook heeft. Ze vindt de huidige voorschriften discriminerend. Het zou ongelijke behandeling in de hand werken en de vrijheid van vrouwen beperken.

Aan wethouder Sofyan Mbarki (Sport) vroeg ze tijdens de raad woensdag om vrouwen in deze ‘vrijzinnige stad’ topless te laten zwemmen als ze dat willen. “Als de wens er is, moeten we gaan kijken hoe we dit gaan organiseren in onze vrije stad,” reageerde Mbarki.

Iets daarvoor zei de wethouder nog signalen nodig te hebben dat Amsterdammers dit willen, maar dat hij deze nog niet ontvangen had. Rooderkerk reageerde daarop door te zeggen dat zij nét deze wens bekend had gemaakt aan hem. “Volgens mij is dat een duidelijk signaal. Free the nipple!”

Tromgeroffel uit de raadszaal – een signaal dat ze op steun kan rekenen van een grote meerderheid van de raad. Mbarki reageerde daarop dat Rooderkerk daarmee de eerste is van wie hij het signaal ontvangt.

In andere woorden: werk aan de winkel voor Mbarki om topless zwemmen in Amsterdam mogelijk te maken.

‘Oben ohne’

De vraag werd gesteld naar aanleiding van een artikel in Het Parool deze week. In Berlijn mag immers iedereen sinds kort topless zwemmen in publieke baden nadat een vrouw een klacht had ingediend bij de ombudsman. Waarom dat in Amsterdam (nog) niet mag, vroeg de schrijver van het stuk zich af.

De veranderingen in Duitsland kwamen tot stand door Lotte Mies, een 33-jarige vrouw die in december uit een zwembad in de wijk Kaulsdorf gezet werd toen ze daar topless wilde zwemmen. Vooraf had ze nog gevraagd of dat mocht en kreeg ze ‘ja’ te horen. Eenmaal in het zwembad dacht het personeel daar anders over en belde – toen ze weigerde een topje aan te doen – de politie.

Ze besloot het er niet bij te laten en wendde zich tot de ombudsman, die oordeelde dat de verplichting van een bikinitopje een gelijke behandeling van mannen, vrouwen en non-binaire personen in de weg staat. Het Berlijnse stadsbestuur volgde die aanbeveling op, waardoor ‘oben ohne’ zwemmen in de Duitse hoofdstad sinds maart voor iedereen is toegestaan.

Naast Berlijn is ook in steden als Barcelona en de Canadese stad Edmonton niemand verplicht om een topje te dragen in publieke zwembaden.

