‘Topinkomens stijgen weer flink’

Beeld REUTERS

Dat meldt de Volkskrant.

Zo wil beursuitbater Euronext het salaris van zijn topman met 34,5 procent verhogen en krijgt de topman van Grandivision, een brillenbedrijf, 34 procent meer. De salarisverhogingen zijn exclusief miljoenenbonussen die de topmannen bij goede prestaties ontvangen.

Bijna alle beursgenoteerde bedrijven dienen de komende maanden een nieuw beloningsbeleid in te stellen en beleggers maken zich zorgen dat dit beleid ook bij andere bedrijven wordt doorgezet. Ook vakbond FNV is niet blij met de stijgingen, vooral omdat er voor medewerkers in de optiekbranche geen cao is. Daardoor is het lastig om in die sector loonstijgingen te bewerkstelligen.