Topdrukte bij fysio: ‘Werkgevers moeten meer doen om mensen gezond de crisis door te helpen’

Te lang in een slechte houding zitten veroorzaakt klachten. Beeld Getty Images

Dagelijks urenlang doorbrengen achter een computerscherm, op een ongeschikte keukenstoel of hangend op de bank. Het is het lot van menig werknemer die vanwege de coronamaatregelen thuis moet werken. Dat eist zijn tol: fysiotherapeuten zien een toename in nek- en schouderklachten.

Dat bevestigt Pieter Vonk van de fysiotherapeuten-koepelorganisatie KNGF. In welke mate de klachten zijn toegenomen is niet onderzocht, maar dat er sprake is van een stijging durft hij wel te concluderen. Dit, op basis van verhalen die hij in de afgelopen maanden heeft gehoord van fysiotherapeuten.

Ook Amsterdamse fysiotherapeut Martijn Britsemmer beaamt de drukte. Hij behandelt sinds mei zo’n 20 tot 30 procent meer patiënten. Normaal vindt hij altijd wel een gaatje voor mensen, nu zit zijn agenda steeds anderhalve week vooruit vol. Voornamelijk met nek- en schouderklachten, maar ook pijnlijke polsen, ellebogen en onderruggen komen voorbij.

Overbelast

Verbazingwekkend vindt Vonk de klachtengolf niet. “Je kunt de klok erop gelijkzetten. Als je de hele dag in een slechte houding bezig bent met een beeldscherm en muis, krijg je op een gegeven moment vanzelf pijn.” Maar op kantoor zitten we toch ook eindeloos achter de computer? Volgens Vonk is dat toch anders. “Dan loop je even naar het koffiezetapparaat, of naar het bureau van een collega. Als je alleen thuis zit, is de kans groter dat je je bureau te lang niet verlaat.”

Fysiotherapeuten hebben wel vaker te maken met soortgelijke drukke periodes, vertelt Vonk. Bijvoorbeeld rond nieuwjaar, als goede voornemens juist voor te véél onvoorbereide beweging zorgen. Of bij het aanbreken van de zomer, als mensen onverhoopt gaan sporten om nog wat kilo’s te verliezen voor het strand.

Daarnaast is het richting het einde van het jaar altijd wat drukker, vult Britsemmer aan. “In het voorjaar zijn mensen vaak zuinig met hun verzekerde fysiobehandelingen. Richting het jaareinde worden die dan op de valreep nog ingezet.”

Digitaal bootcampklasje

Hoewel onvoorbereid bewegen dus ook niet goed is, ligt daar volgens Vonk wel de oplossing voor de thuiswerkklachten. Hij raadt aan om elk halfuur even op te staan en af en toe van houding te veranderen. “En zorg voor het juiste meubilair, zoals een goede bureaustoel.”

En drink genoeg water, tipt Britsemmer. “Als je veel stil zit, verslechtert je bloedcirculatie. Dan is drinken extra belangrijk.” Daarnaast vindt hij dat werkgevers zich actiever moeten inzetten om hun werknemers gezond de crisis door te helpen. “Bedrijven moeten hun personeel voorzien van de juiste spullen. En het zou mooi zijn als ze ook een digitaal bootcampklasje of iets dergelijks aanbieden.”