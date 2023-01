Topbestuurders hebben vrijdag minimumloon voor een jaar al binnen, zegt FNV

Beeld Getty Images

De vakbond lanceerde deze ‘dikke-kattendag’ in 2020 naar Brits voorbeeld, om aandacht te vragen voor de scheve verhouding tussen de top van het bedrijfsleven en medewerkers die op of rond het minimumloon zitten. Voor de samenstelling van de lijst vergeleek de FNV het wettelijk minimumloon met de beloningen van de directeuren van de veertien invloedrijkste Nederlandse bedrijven.

Topman Shell verdient het meest

Dit jaar had de meest verdienende directeur, Wael Sawan van Shell, al na 28 uur een minimumjaarloon op zak, 2 januari om 04:08 uur ’s ochtends om precies te zijn. Ruim drie uur later, om 7:24 uur, volgde directeur Frans Muller van Ahold Delhaize. Dezelfde dag om 08:24 was Roy Jakobs aan de beurt, de nieuwe topman van Philips. Hij trad in oktober aan als nieuwe directeur van het geplaagde zorgtechnologieconcern. Bij zijn aantreden kondigde hij direct een grote reorganisatie aan. Daarbij worden wereldwijd vierduizend banen geschrapt.

Volgens berekeningen van FNV verdient Sawan 7,38 miljoen euro per jaar, Frans Muller 5,71 miljoen euro en de Philips-topman 5,45 miljoen euro. Op de lijst staan ook de directeuren van onder andere Randstad, Aegon en KPN. Ook de directeur van PostNL, Herna Verhagen, staat in de lijst, op nummer 9. Zij heeft na zes dagen werken verdiend waar een minimumloonverdiener een jaar voor moet werken.

Postbezorgers

FNV wijst erop dat beginnende pakketsorteerders en postbezorgers vorig jaar bij PostNL net iets meer verdienden dan 10,50 euro bruto per uur. “PostNL weigert nog steeds 14 euro per uur te betalen, evenals Ahold. Ook andere bedrijven als ING willen altijd de arbeidskosten drukken,” klinkt het.

Wouter Koolmees, voormalig minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en nu directeur van NS, staat onderaan in de lijst van de veertien invloedrijkste bedrijven. Hij is op 19 januari aan de beurt om 01:54 uur. Zijn salaris bedraagt volgens de vakbond 497.232 euro per jaar.

‘Cashen’

Met de lijst hoopt de vakbond directeuren aan te sporen zich hard te maken voor het eerlijker verdelen van welvaart. Vanaf 1 januari is het wettelijk minimumloon gestegen van 10,65 naar 11,75 per uur (bij een werkweek van 38 uur), maar FNV stelt dat dat ‘niet eens genoeg is om de inflatie te compenseren’. De dikke-kattendag illustreert dat de ongelijkheid in Nederland nog steeds te groot is, claimt de vakbond.

De FNV pleit al langer voor een verhoging van het wettelijk minimumloon naar 14 euro. FNV-vicevoorzitter Zakaria Boufangacha: “De cultuur waarin grootverdieners cashen en hun medewerkers op een zo laag mogelijk loon willen houden, zodat ze met toeslagen en de voedselbank het einde van de maand moeten halen, is nog steeds wijdverbreid. De top en aandeelhouders cashen, terwijl de mensen met weinig inkomen het stevigst zijn getroffen in deze barre inflatieperiode. Zij zijn het die de winsten mogelijk maken en elke cent nodig hebben om rond te komen.”