Topambtenaar onder vuur na ‘ontoelaatbare’ tweets over Pieter Omtzigt

Eerder deze week werd ook al een disciplinair onderzoek tegen Paul Abels aangekondigd. Beeld prive

‘Een solist pur sang die een fractie moet leiden. Recept voor mislukking,’ twittert Paul Abels in juli 2020 als Pieter Omtzigt zich kandidaat heeft gesteld als CDA-fractieleider. Het is een tweet uit een jarenlange reeks van negatieve berichten over het Kamerlid dat radioprogramma Argos onder de loep nam. Zo noemt Abels Omtzigt ‘een ongeleid projectiel dat irritatie wekt’, beschrijft hij zijn ‘azijnzure blik’ en schrijft hij: ‘Ja hoor. De meester van het complotdenken roert zich weer.’

Het is stevige taal die je op Twitter wel vaker tegenkomt, maar Paul Abels is niet zomaar een twitteraar. Hij is bijzonder hoogleraar en werkt voor de NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Tot december 2020 was Abels de leider van de analyse-afdeling, het ‘hart van de NCTV.’

Juridische grenzen

De NCTV is onder meer verantwoordelijk voor de beveiliging van politici en voor de inschatting in hoeverre zij bedreigd worden, met name tijdens verkiezingen. Pieter Omtzigt werd in augustus 2020 op straat in Den Haag belaagd door demonstranten tegen de coronamaatregelen. Hij had beveiliging nodig toen hij onderzoek deed naar de moordaanslag op journaliste Daphne Caruana Galizia op Malta.

Volgens Wim Voermans, hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de Universiteit Leiden, kunnen de tweets over Omtzigt niet door de beugel – juist vanwege Abels toppositie bij de NCTV. “Abels overtreedt hiermee waarschijnlijk de juridische grenzen die aan vrijheid van meningsuiting van ambtenaren zijn gesteld; zeker gaat hij over de grenzen van het betamelijke,” zegt hij tegen Argos.

Ook SP-Kamerlid Michiel van Nispen noemt de uitlatingen ontoelaatbaar. “Iemand die op een hoge plek zit bij de dienst die verantwoordelijk is voor het inschatten van de noodzaak van beveiligingsmaatregelen bij politici kan er niet zomaar lelijk op los twitteren óver politici. Omdat het analyseren van de veiligheidssituatie volstrekt onafhankelijk en objectief moet gebeuren. Daarom is het totaal ongepast dat hij zich op deze manier uit over een volksvertegenwoordiger.”

Disciplinair onderzoek

De kritiek op Abels komt in de week dat minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) een disciplinair onderzoek tegen de topambtenaar aankondigde. Dat volgde op onthullingen van NRC Handelsblad dat Abels analyse-afdeling bij de NCTV zich op het vlak van inlichtingendiensten begaf. Terwijl de wet hen dat niet toestaat, volgden NCTV’ers met nepaccounts sociale media honderden religieuze voormannen en linkse en rechtse activisten.

Toen NRC daarover zei te gaan berichten, dreigde Abels ‘als oud-inlichtingenman’ de bronnen van de krant te zullen achterhalen. Kamerlid Van Nispen hoopt dat de Twitteruitingen van Abels over Omtzigt ‘betrokken zullen worden bij het disciplinaire onderzoek dat zal worden uitgevoerd’.

In een reactie schrijft Abels: ‘Ik mag er toch van uitgaan dat ik als politiek geëngageerd privépersoon het recht heb om mij op Twitter of anderszins te mengen in discussies met en over politici of politieke vraagstukken. Ik neem aan dat u met mij van mening bent dat vrijheid van meningsuiting een groot goed is, dat ook ambtenaren toekomt. Dat alles uiteraard binnen de grenzen die de wet stelt.’