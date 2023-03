Tom Egbers voorlopig niet op televisie te zien

Het bestuur van Mores, het meldpunt voor wangedrag in de creatieve en culturele sector, beraadt zich op zijn eigen toekomst. Dat heeft bestuurslid Amber de Vente woensdag laten weten. De verklaring komt nadat staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) aan regeringscommissaris Mariëtte Hamer had gevraagd om een advies over het meldpunt. Het bestuur beklemtoont dat de uitkomst van het beraad geen gevolgen zal hebben voor de werkzaamheden of de continuïteit van het meldpunt.

Voormalig voorzitter Janke Dekker legde haar taken in het weekend neer omdat haar man Tom Egbers werd genoemd in een Volkskrant-artikel over vermeend wangedrag bij NOS Sport. ‘Het bestuur van Mores realiseert zich dat het ondanks het vertrek van Janke Dekker onder een vergrootglas ligt en dat de schijn kan ontstaan dat Mores niet meer het veilige meldpunt is waar professionals in de culturele sector terecht kunnen die te maken hebben met grensoverschrijdend gedag,’ aldus Mores. ‘Het meldpunt is voor veel mensen erg belangrijk en het bestuur wil dat op geen enkele manier in de weg staan. Daarom vindt het bestuur dat het zich nu moet beraden op haar eigen rol en toekomst.’

Het bestuur van Mores gaat de komende periode met belangrijke partijen in de eigen achterban in gesprek over de bestuurlijke toekomst van het meldpunt. Bestuursleden bij Mores zijn afkomstig uit de creatieve en culturele sector, werken voornamelijk onbezoldigd en hebben als voornaamste taak voorlichting te geven over het meldpunt en zorg te dragen voor de financiering van het meldpunt. Klagers die zich bij Mores melden, worden direct gekoppeld aan een externe vertrouwenspersoon. De bestuursleden van Mores spelen in dit proces geen rol, beklemtoont De Vente.