Tom de Bruijn wordt nieuwe minister voor Buitenlandse Handel

Oud-D66-wethouder van Den Haag Tom de Bruijn (72) . Beeld Hollandse Hoogte / ANP

De Bruijn was van 2014 tot 2018 wethouder Financiën, Verkeer en Vervoer in Den Haag. Die stap werd toen gezien als opmerkelijk: hij maakte daarvoor carrière op het ministerie van Buitenlandse Zaken. Daar was hij directeur-generaal Europese Samenwerking. Hij werkte tussen 2003 en 2014 in Brussel, eerst als ambassadeur bij de EU en later als staatsraad.

Nu is hij voorzitter van de Raad van Toezicht van Instituut Clingendael, dat zich specialiseert in buitenlandse betrekkingen, en doceert hij aan de Universiteit Leiden. Hij is de partner van oud-PvdA-Kamerlid Angelien Eijsink.

Dennis Wiersma

VVD-Kamerlid Dennis Wiersma wordt staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hij neemt de portefeuille over die vacant bleef nadat zijn partijgenoot Bas van ’t Wout minister van Economische Zaken en Klimaat was geworden. Van ’t Wout zit met een burn-out thuis.

Ruim vijftienhonderd dagen was Wiersma Tweede Kamerlid. Wiersma kwam in 2012 op de elfde plaats van de VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Hij werd twaalf jaar geleden VVD-lid en viel bij de liberale scouts op als voorzitter van FNV Jong. Samen met enkele nieuwelingen wordt hij beschouwd als een van de grote beloften.

Zijn eerste kennismaking met de politiek was kort na 2002, toen hij zich aanmeldde bij de LPF-jongeren. Wiersma: “Ik ben nooit op congressen geweest, maar bij jonge fortuynisten kon ik meepraten op een forum. Ik was geen vooraanstaand lid van de Fortuynbeweging: het was voor mij een kennismaking met politiek.”

Vorige week maakte het kabinet bekend dat het drie nieuwe bewindspersonen zocht. Er moest een nieuwe minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking komen, omdat minister Sigrid Kaag minister van Buitenlandse Zaken blijft en zij de twee ministerschappen lastig kan combineren.

Vrijgekomen post

Kaag nam het ministerschap voor Buitenlandse Zaken over nadat VVD’er Stef Blok doorschoof naar Economische Zaken om de vrijgekomen post van Van ‘t Wout waar te nemen.

Van Weyenberg wordt de nieuwe staatssecretaris voor Infrastructuur en Waterstaat, omdat D66'er Stientje van Veldhoven in september aan een nieuwe baan begint. Zij wordt directeur Europa bij het World Resources Institute.

Alle nieuwe bewindspersonen worden in verband met de vakantietijd op 10 augustus beëdigd door de koning.