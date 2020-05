Toezichthouder verwerpt opvragen belgegevens door kabinet

Minister Hugo de Jonge. Beeld ANP

Volgens de toezichthouder is onduidelijk wat het precieze doel is van het opvragen van de data en ontbreekt hiervoor een wettelijke basis. Er is een nieuwe wet nodig, stelt de Autoriteit Persoonsgegevens in een persbericht, die dan wel binnen de strenge Europese privacyregels moet passen.

Verloop van besmettingen

Minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge schreef woensdag in een brief aan de Tweede Kamer dat het kabinet de belgegevens wil gebruiken om het verloop van de besmettingen met het coronavirus in kaart te brengen. De data moeten het RIVM in combinatie met onder andere informatie van huisartsen en onderzoek naar de aanwezigheid van het Covid-19 in rioolwater, inzicht bieden in het verloop van de besmettingen.

De Jonge schrijft dat hierover overleg is geweest met de Autoriteit Persoonsgegevens, maar vermeldt niet dat deze er niet mee akkoord gaat.