Toezichthouder: Nederland doet te weinig aan loonkloof tussen man en vrouw

Beeld ANP

Het Comité vindt dat Nederland het Europees Sociaal Handvest heeft geschonden. Dat handvest gaat over het recht op gelijke kansen en behandeling op het werk, waaronder ook gelijke beloning valt.

De toezichthouder reageert daarmee op een zaak die vier jaar geleden is aangespannen door de University Women of Europe, een netwerk van hogeropgeleide vrouwen die opkomt voor vrouwenrechten.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek blijkt dat vrouwen in 2018 gemiddeld 19 procent minder verdienden in het bedrijfsleven en 8 procent minder bij de overheid. Dat komt deels door deeltijdwerk of omdat vrouwen vaker werken in sectoren met lagere salarissen, maar ook doordat ze zonder goede reden minder salaris krijgen dan hun mannelijke collega’s voor hetzelfde werk.

Hoewel de overheid wel maatregelen heeft genomen om de loonkloof te dichten, neemt die volgens het Comité nog onvoldoende af. Bovendien zou er meer moeten gebeuren om werkgevers open te laten zijn over de beloningssystemen. ‘Dat maakt het makkelijker voor iedereen, en in het bijzonder voor vrouwen, om te vragen om gelijk loon voor hetzelfde werk.’