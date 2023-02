Toezichthouder doet aangifte tegen Tata Steel vanwege overtreding bij stofuitstoot

110.000 euro boete voor Tata Steel

De rechtbank in Amsterdam heeft Tata Steel woensdag twee boetes opgelegd van in totaal 110.000 euro vanwege de verspreiding van gevaarlijke stofwolken en het overtreden van andere milieuregels

‘De rechtbank rekent het de staalproducent aan dat zij tekort is geschoten in haar verantwoordelijkheid naar haar omgeving toe in het secuur naleven van vergunningen en regelgeving. Tegelijkertijd overwoog de rechtbank oog te hebben voor de moeite die is betracht om milieuverontreiniging te voorkomen of te beperken,’ aldus een verklaring.

De overtredingen speelden van 2018 tot en met 2021. In twee zaken was sprake van handelen in strijd met de omgevingsvergunning wat zorgde voor stofverspreiding en in een geval zorgde dit voor zwarte sneeuw. Een derde zaak ging over het zonder vergunning lozen van afvalwater op de buitenhaven via het bedrijfsriool en de vierde zaak ging over het handelen zonder vergunning en het negeren van een voorschrift bij een proef met het koelen van staalslakken.

Het Openbaar Ministerie had in december hiervoor een boete geëist van 100.000 euro. Als binnen drie jaar de milieuregels weer worden geschonden moest daar 50.000 euro bovenop komen, aldus het OM. Tata Steel zei toen te betreuren dat deze zaken zich hebben voorgedaan. Volgens het bedrijf zijn verschillende maatregelen genomen om die situatie in de toekomst te voorkomen.