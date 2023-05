Toezichthouder bij miljoenenbedrijf Ajax is nu nog een onbetaalde erebaan, en dat splijt de club

De vooralsnog onbetaalde Ajaxcommissarissen Jan van Halst (tweede van links) en naast hem voorzitter Pier Eringa, op hun vrijplaatsen in de Johan Cruijff Arena. ANP MAURICE VAN STEEN Beeld ANP

Donderdag is het precies 25 jaar geleden dat Ajax naar de beurs ging. Dat jubileum betekent niet dat de club zich er als een vis in het water voelt. Zo is er geen ander bedrijf waarvan de raad van commissarissen bestaat uit vrijwilligers. Blijft dat zo?

Eind deze maand stemmen de aandeelhouders over het belonen van de commissarissen. Dat plan rijt oude wonden open in de vereniging Ajax, die als grootaandeelhouder (73 procent van de aandelen) bepalend is. Coryfeeën uit het verleden, van oud-spelers Sjaak Swart tot Keje Molenaar, roeren zich. Ze vinden het een erebaan waar betaling ongepast is. En passant klagen ze over het grote aantal bestuurders zonder ‘Ajax-dna’. Dan is al gauw de vraag wie het grootste Ajaxhart heeft.

Vandaag Inside zit in het kamp-Swart. “Een paar dames krijgen straks 35 ruggen per jaar,” zei Johan Derksen onlangs. “Dan komt die Pier Eringa (de nieuwe voorzitter van de raad van commissarissen) die een regionaal ziekenhuisje in Zutphen beheert (...) Die komt effe vijftig ruggen halen. En ze hebben niks met Ajax.”

‘Schaamteloos’

Het verzet werd ingeleid door oud-bestuurder en erelid Arie van Os, die het in De Telegraaf ‘schaamteloos’ noemde 35.000 tot 50.000 euro te betalen ‘voor die paar uurtjes werk per jaar’. Prompt stapten twee medestanders van Van Os uit de bestuursraad, die de vereniging vertegenwoordigt in aandeelhoudersvergaderingen. De resterende vier bestuursraadleden steunen het voorstel om de toezichthouders te belonen.

Voorzitter Frank Eijken geldt als groot pleitbezorger. De vraag is of hij overeind blijft in de aanloop naar de aandeelhoudersvergadering van 26 mei. Twee dagen eerder bepaalt de vereniging Ajax, die zo’n 700 leden telt, welke opdracht Eijken meekrijgt voor de aandeelhoudersvergadering. Blijft een compromis uit, dan kan het uitmonden in een opstand binnen de vereniging.

En dat terwijl het eerste mannenelftal stuurloos is, algemeen directeur Edwin van der Sar wankelt en deelname aan de Conference League opdoemt, wat als vernederend geldt voor een club die dacht een Champions League-abonnement te hebben.

Geen dubbele petten meer

Bij de entree op de beurs was het al de bedoeling de commissarissen te betalen, aldus Michael van Praag. Hij werd destijds als onbetaald bestuursvoorzitter tevens lid van de raad van commissarissen. “Een deel van het bestuur bleef daarbuiten. We vonden het raar de ene bestuurder wel en de andere niet te betalen. Daarom zagen we maar af van een vergoeding.”

Inmiddels heeft Ajax een ander bestuursmodel en hebben de toezichthouders geen dubbele petten meer. Van Praag: “We leven niet meer in 1998. Voor de vereniging Ajax werk je con amore, als vrijwilliger. Maar aan de raad van commissarissen van de nv Ajax moet je eisen kunnen stellen. Dan is het normaal de leden ervan te belonen.”

In 2008 opperde toenmalig bestuursvoorzitter Uri Coronel de commissarissen 5000 euro per jaar te betalen. Onder druk van de vereniging slikte hij het in. Nadien, in 2011, bleek ook president-commissaris Steven ten Have voorstander van een beloning. Maar hij verdween binnen een jaar alweer van het toneel, als slachtoffer van de door Johan Cruijff geleide fluwelen revolutie c.q. coup.

Toezicht steeds complexer

Vorig najaar zette Frank Eijken het idee weer op de agenda van de bestuursraad, die doorgaans unaniem beslist, maar daar nu niet in slaagde. De voornaamste argumenten van de voorstanders liggen in de toegenomen complexiteit van het toezicht, nu er steeds meer geld omgaat in de club. Elke uitgave boven de 1 miljoen vergt een akkoord van de commissarissen.

Een ingewijde schat het tijdsbeslag voor de voorzitter op minimaal een dag in de week. Voorzitter Eringa is daarom opgestapt als toezichthouder bij het OLVG, waar hij ruim 20.000 euro verdiende.

Het Ajaxcommissariaat kan bovendien de mogelijkheden elders op de arbeidsmarkt beperken. De nieuwe ‘voetbalcommissaris’ Jan van Halst kan minder vaak optreden als tv-analist bij bijvoorbeeld wedstrijden met spelers die Ajax op het oog heeft, laat staan bij wedstrijden van Ajax zelf.

Allemaal redenen, vindt de bestuursraad, om de toezichthouders 35.000 euro per jaar te betalen, met een toeslag van 15.000 euro voor de voorzitter en voetbalcommissaris.

Afbreukrisico

Kenners van de financiële sector vinden het logisch. “Bij een beursgenoteerd bedrijf mag je hoge eisen stellen aan de kwaliteit van commissarissen,” zegt Joost Schmetz van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). “Een beloning schept duidelijke kaders, maakt mensen afrekenbaar. Als ze het uit goedertierenheid doen, heeft dat iets vrijblijvends.”

Dat beaamt Paul Geraeds, voorzitter van de Nederlandse vereniging van Commissarissen en Directeuren (NCD). “Toezichthouden is een vak; in de cultuursector werken toezichthouders doorgaans zonder vergoeding, maar in een commerciële omgeving krijgen commissarissen betaald. Ajax is beursgenoteerd en gezien de belangen, omzet, complexiteit en het afbreukrisico vind ik het niet gek de commissarissen te belonen. Ook omdat hun bestuurlijke aansprakelijkheid losstaat van de vraag of ze ervoor beloond worden. Als vrijwilliger ben je ook volledig aansprakelijk.”

De kritische Ajaxprominenten schrijven in een uitgelekte brief dat áls al moet worden betaald, 15.000 euro volstaat. Ze beroepen zich op onderzoek van de NCD.

Een commissaris verdient gemiddeld tegen de 15.000 euro, bevestigt NCD-voorzitter Geraeds. “Maar daar zitten ook toezichthouders bij van musea en theaters, die niets krijgen.” Hijzelf zoekt aansluiting bij de vuistregel van ziekenhuizen en woningcorporaties, die commissarissen 8 à 10 procent van het salaris van de algemeen directeur betalen. Van der Sar heeft een gegarandeerd inkomen van 7 ton, dat via bonussen kan oplopen tot boven het miljoen.

“35.000 euro is royaal in verhouding tot de omzet van Ajax (120 miljoen euro vorig seizoen, bijna 200 miljoen in 2018/19). In verhouding tot het salaris van de directeur is het relatief laag. Al met al vind ik 35.000 euro geen gek bedrag.”

De toeslag van 15.000 euro voor de voorzitter vanwege diens grotere zichtbaarheid en het tijdsbeslag ‘is ook heel netjes’. “Gangbaar is dat de voorzitter 50 procent meer krijgt. Afwijkend is wel dat de voetbalcommissaris ook 50.000 euro ontvangt. Kennelijk beschikt die over bijzondere expertise.”

Schmetz van de VEB focust op de jaaromzet. “Vergeleken met een bedrijf als Beter Bed (omzet 216 miljoen) zijn de bedragen marktconform.” De voorzitter van de raad van commissarissen krijgt daar 50.000 euro, de overige leden 40.000.

Voetbalbond KNVB, waar werkdruk en afbreukrisico doorgaans kleiner zijn dan bij Ajax, betaalt commissarissen zo’n 20.000 euro. Bij AZ, in 2022 goed voor een omzet van 33 miljoen, gaat het om 17.000 euro.

Plekje op het ereterras

De vraag is of zulke argumenten indruk maken op de tegenstanders. Als commissaris zit je op het ereterras, mag je mee naar buitenlandse wedstrijden en parkeren op het Arenadek. Zulke privileges volstaan voor mensen met een rood-wit hart, menen zij.

Een oud-bestuurder van Ajax vindt het een romantisch, maar achterhaald idee. “Door niet te betalen mik je alleen op financieel onafhankelijke mensen. Dan vis je in een kleine, eenzijdige vijver.”

Wel is hij kritisch over de timing van het voorstel. “De prestaties op het veld hebben er formeel niets mee te maken, maar bepalen het sentiment in de club. Het chagrijn overheerst nu en dat vergroot het risico dat het plan strandt.”

Dat zal niet leiden tot een uittocht van commissarissen, verwacht een ingewijde. “Die kunnen zonder dat geld. Maar wat zegt het over de bestuurbaarheid van Ajax?”