Toezichthouder: AIVD en MIVD worstelen nog steeds met nieuwe inlichtingenwet

Dit blijkt uit een dinsdag verschenen rapportage van de toezichthouder op de diensten, de CTIVD. Daarin wordt geconcludeerd dat bij de totstandkoming van de wet, waarover in 2017 een referendum werd gehouden, ‘onvoldoende aandacht’ was voor de invoering.

‘Zo is er niet voorzien in overgangsrecht, hebben de diensten geen extra budget gekregen voor de uitvoering van het implementatieproces en is er niet nagedacht over de consequenties van de implementatie voor de organisatie en operationele praktijk van de diensten,’ aldus het rapport..

Bulkdata bewaren

De kritiek betreft onder meer de omgang met grote datasets, vaak verkregen na een hack. Een van de voorwaarden voor het verkrijgen van zogenoemde bulkdata is dat de geheime diensten binnen anderhalf jaar bekijken welke informatie ze nodig hebben. De rest van de gegevens moet binnen die termijn worden weggegooid. Dit is van belang vanwege de grote privacyschending die dit soort datasets met zich meebrengen.

De CTIVD erkent dat ‘operationele belangen’ kunnen bestaan om bulkdata langer te bewaren. De praktijk van de diensten om de datasets integraal als relevant te beoordelen, wordt echter afgedaan als ‘een kunstgreep’ om de bewaartermijn te verlengen. Dit heeft ‘grote impact op de fundamentele rechten van de burger’, aldus de toezichthouder. Later deze maand verschijnen twee ‘diepteonderzoeken’ van de CTIVD naar bulkhacks en het verzamelen en verder verwerken van passagiersgegevens van luchtvaartmaatschappijen.

Eind vorig jaar waarschuwde de CTIVD in een tussenrapportage ook al dat bij de omgang met grote datasets het risico op onrechtmatig handelen bestaat.