Toetsgegevens aangeboden op TikTok: Minister Wiersma kritisch over fraude

De afgelopen twee weken was het de bedoeling dat middelbare scholen kijk- en luistertoetsen afnamen voor moderne talen als Duits, Engels en Frans voor havo en vwo. Bij de servicelijn van toetsenmaker Cito kwamen maandag en dinsdag in totaal zeven meldingen binnen van verdacht hoge scores. Het ging om leerlingen die nul fouten hadden bij zo’n kijk- en luistertoets, terwijl docenten dat niet hadden verwacht.

Ook kwam naar voren dat de toetsen met antwoorden en al worden aangeboden via sociale media als TikTok, regelmatig ook tegen betaling van een klein bedrag. Woensdag besloot Cito daarom scholen via een brief te informeren over de richtlijnen die gelden bij het afnemen en nabespreken van kijk- en luistertoetsen. Denk aan een verbod op mobiele telefoons en achteraf alleen elektronisch de score communiceren.

‘Je kan gewoon een 1 krijgen’

Een woordvoerster van Cito geeft vandaag aan dat de organisatie slechts adviseert om de toetsen in week vier of vijf af te nemen, met de nodige veiligheidsmaatregelen, maar dat de uitvoering bij de scholen zelf ligt. Wel zal de toetsenmaker de data van de toetsen gaan afzetten tegen eerdere jaren om eventuele fraude op te sporen. Ook moeten scholen zelf er eventueel intern mee aan de slag gaan als er vermoedens van fraude zijn.

Minister Dennis Wiersma (Basis- en voortgezet onderwijs) reageert in ieder geval fel op het bericht over het aanbieden van kijk- en luistertoetsen via sociale media. “Frauderen met je toets is oliedom, dan kun je gewoon een 1 krijgen. Of erger, want de school kan ook aangifte doen. Een toets haal je met hard werken, niet met sjoemelen. Scholen met zorgen kunnen met Cito contact opnemen voor hulp,” aldus de minister vanmiddag in een verklaring.