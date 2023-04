Toespraak Macron in Den Haag verstoord door actievoerders, drie mensen afgevoerd

Demonstranten verstoren de toespraak van de Franse president Emmanuel Macron over Europa. Beeld ANP

De speech in het Engels begon met enige vertraging maar werd al snel onderbroken door een aantal actievoerders dat vanaf het eerste balkon een spandoek uitrolde waarop Macron hypocrisie werd verweten.

Er klonken Franstalige kreten die te maken hadden met de protesten in Frankrijk over de nieuwe pensioenwet maar ook over het klimaat. Macron wachtte af tot de demonstranten waren verwijderd en voegde ze toe dat hun zegje konden doen en dat dit het verschil was tussen een dictatuur en een democratie.

De politie laat weten dat er een man is aangehouden voor ‘mogelijke wanordelijkheden en het overtreden van de APV door het gebruik van alcohol’. De man is door beveiligers van Amare het gebouw uitgezet en buiten aangehouden door de politie. Hij is meegenomen naar het bureau. De politie kon niet met zekerheid zeggen of het gaat om een van de betogers die de lezing verstoord had.

Macron is in Nederland voor een staatsbezoek. Hij houdt in een theater in Den Haag een toespraak over de toekomst van Europa.