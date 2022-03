Toeslagenouders willen helpen met vinden ‘verdwenen’ uithuisgeplaatste kinderen en ouders

Mars met de moeders die slachtoffer zijn van het toeslagenschandaal. Beeld Sanne Donders

“Er wordt nu keihard gewerkt aan een plan om de gezinnen te helpen.” Dat zegt premier Rutte, als hem via sociale media wordt gevraagd wat hij doet om de 1115 uithuisgeplaatste kinderen weer thuis te laten komen. Deze week moet duidelijk worden hoe dat plan er precies uitziet, nadat vorig jaar in oktober was gebleken dat honderden kinderen van toeslagenouders niet meer thuis mochten blijven wonen.

Maar voorlopig is er weinig contact met betrokken ouders. Bij een nieuw ondersteuningsteam dat binnenkort landelijk actief moet worden zijn nu, bijna een half jaar na de harde cijfers, 12 ouders en 25 kinderen in beeld. Kristie Rongen, zelf toeslagenslachtoffer, weet dat op de plekken waar het team nu actief is lang niet alle ouders zich hebben gemeld. “Er zijn daar veel meer.” Gemeenten zien ook: veel van de hardst geraakte gezinnen treden uit angst niet naar voren, zijn zelfs onvindbaar. Ouders zijn naar het buitenland gevlucht of verhuisd.

Anders

Het moet anders, zegt Rongen, die spreekt over ‘staatsontvoeringen’ en zich inzet om ook deze gedupeerden te helpen. Het woord dat ze gebruikt geeft de grote argwaan tegen de overheid weer, net als de noodzaak voor tegenwicht. “Wij willen dat ouders ook bij het ondersteuningsteam worden betrokken. Maar op dit moment zijn ze helemaal niet betrokken bij wat er gebeurt.” Dat terwijl toeslagenslachtoffers die zich sterk genoeg voelen dat wel willen en zouden kunnen. “Ouders hebben geen vertrouwen meer in overheidsinstanties, maar wel in andere ouders. Ze melden zich nu al bij mij, soms ook terwijl ze geen slachtoffer zijn van de toeslagenaffaire. Voor die laatste groep kan ik nu niets doen, de anderen blijf ik oproepen naar me toe te komen.”

Op die manier wil Rongen zorgen dat ouders zelf de regie krijgen over hun herstel, zoals bij andere toeslagenouders al gebeurt. “Ouders weten wat ze nodig hebben, zij bepalen wat herstel voor hen betekent.” Rongen zegt dat dat niet kan als het gaat om de uithuisplaatsingen, terwijl juist die zo diep hebben ingegrepen. Zo ageerden slachtoffers eerder al tegen het onderzoek naar de uithuisplaatsingen, dat uitgevoerd wordt door de eigen inspecties. Zij willen dat een andere instantie het onderzoek doet, maar dat zou niet zo snel op poten gezet kunnen worden. Bovendien houdt de overheid vol dat de inspecties van ministeries het onderzoek prima zelf kunnen doen. Maar ouders die een onderzoek van buitenaf willen, krijgen bijval van advocaten in het familierecht. Advocaat Mieke Krol: “Waarom zou je een onderzoek niet buiten de inspecties om doen? Ik vind het zorgelijk dat dat niet gebeurt. Misschien is de reden daarvoor wel angst voor de uitkomst.”

Niet opgeven

Reden te meer voor Rongen om niet op te geven. Zeker niet na de antwoorden van Rutte, die ook zegt dat het ‘verschrikkelijk is als een kindje moet worden weggehaald bij zijn of haar ouders’, maar ‘het niet zo is dat kinderen uithuisgeplaatst worden omdat er schulden zijn’. “Het is vaak een opeenstapeling van problemen geweest.” Rongen: “Daarmee legt hij de bal toch weer bij de ouders. Maar die opeenstapeling van problemen is vaak wél het gevolg van schulden.” Ook meldt Rutte niet dat in jeugdzorg al jaren door onder meer personeelstekorten onvoldoende mogelijkheden zijn gezinnen met problemen goed te ondersteunen, ook na een uithuisplaatsing.

Krol vraagt zich dan ook af of het ondersteuningsteam echt iets voor ouders kan betekenen. “Het ondersteuningsteam kan mijns inziens alleen aankloppen bij andere partijen, die dan actie moeten ondernemen.” En in een systeem dat zelfs volgens rechters en jeugdzorg zelf in een crisis verkeert, kan het wel eens heel moeilijk worden de getroffen gezinnen te kunnen helpen.