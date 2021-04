Toeslagenouder Derikx: ‘Gevestigde orde in Den Haag moet door de knieën of beter nog: opstappen’

Roger Derikx (in het rode T-shirt) tijdens de persconferentie over het eindrapport van de adviescommissie uitvoering toeslagen. Beeld ANP

In december 2019 kwam Derikx uit Haarlemmermeer in een mediastorm terecht toen hij tijdens een Kamerdebat over de toeslagenaffaire zo emotioneel werd dat hij even de publieke tribune van de Tweede Kamer moest verlaten. “Mijn hele leven is naar de kloten,” schreeuwde de vader tegen toenmalig Kamervoorzitter Khadija Arib.

De gedupeerde ouder legde vervolgens in de wandelgangen van het Kamergebouw uit hoe hij de afgelopen jaren diverse keren was ontslagen, auto’s van hem in beslag waren genomen, hij deurwaarders aan de deur, had gehad en het hem zijn huwelijk en zijn huis had gekost.

Inmiddels is Derikx bezig zijn leven weer op de rails te krijgen, al heeft hij geen geld gezien voor het veroorzaakte leed. “Op zich gaat het momenteel goed met me,” vertelt hij. “Mijn leven begint langzaam weer vorm te krijgen. De kwestie heeft me in ruim vijftien jaar heel veel gekost, maar ik krabbel uit het dal. Ik laat even in het midden of dat lukt door de fiscus of door mijn eigen inspanningen.”

Schijt aan simpele mensen

Derikx kijkt ‘met afschuw’ naar wat er nu gebeurt in de politieke arena. “Ik heb altijd veel argwaan gehad ten opzichte van politici. Die vrijgegeven notulen van de ministerraad bevestigen dat het alleen maar gaat om ego’s, niet om burgers. Iedereen vindt het zogenaamd hartstikke erg voor ons, maar ze hebben in werkelijkheid schijt aan simpele mensen.”

Volgens hem gaat het niet alleen om de toeslagenaffaire, maar heeft de politiek ‘ook lelijk gehandeld’ bij de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen, de (betere) beloning voor het zorgpersoneel en de erkenning van Q-koortsslachtoffers. “Wij als ouders hebben altijd ingezet op cultuurverandering. Dus ik hoop dat nieuwe partijen als Volt, BoerBurgerBeweging, en BIJ1 gaan zeggen: ‘Hier willen we niet langer aan meewerken’. Dit is het moment voor verandering! De gevestigde orde in Den Haag moet door de knieën, of beter nog: opstappen.”

Verder moeten er wat Derikx betreft nieuwe verkiezingen komen, want ‘alle vaste kliekjes willen niet meegaan in de benodigde verandering’. “Er zitten nu voor de VVD bijvoorbeeld alleen nog maar jaknikkers. Oud-VVD-Kamerlid mevrouw Lodders is door Rutte ‘gesensibiliseerd’ en niet teruggekomen. Ik noem dat een sekte.”

Ongekend onrecht

In december 2020 was Derikx een van de ouders die aangifte deed tegen een aantal bewindslieden van het inmiddels gevallen kabinet. Die stap werd gezet nadat een parlementaire ondervragingscommissie had geoordeeld dat de getroffen ouders ‘ongekend onrecht’ was aangedaan. Ouders zouden jaren ‘geen schijn van kans’ hebben gehad. Ook niet bij de rechter.

Derikx: “Ik vind dat we als ouders – na alles wat er is gebeurd en nog gebeurt – steeds in beeld moeten zijn. Zo krijgen de mensen achter dit verschrikkelijke schandaal een gezicht. Want elk verhaal is even erg, al verschilt de uitwerking per persoon. De rillingen lopen me nog steeds over de rug als ik persoonlijke verhalen binnenkrijg. Al die duizenden mensen die zomaar aan de kant zijn gezet, dat kan niet en mag nooit meer gebeuren. Ik zal niet loslaten, voordat iedereen heeft gekregen waar hij recht op heeft!”

Vernietigd

En nu ligt er dan een brief van vele tientallen ouders, omdat uit notulen van de ministerraad is gebleken dat het kabinet lastige Kamerleden, vooral van de coalitiepartijen, een toontje lager wilde laten zingen. De ouders schrijven onder meer: ‘De regering wist al jaren dat wij vernietigd werden, maar deed niets. Dit terwijl wij als ouders moeite hadden met ons voortbestaan.’

Derikx heeft de brief ook ondertekend. “Dit is het sentiment wat onder de ouders leeft: zij doen maar van alles en wij hebben het maar te slikken. Die gedupeerden, daar zitten mensen tussen die uit zijn op wraak. Voor de helderheid: wij zijn ouders met kinderen en beschaafde mensen, en zijn niet letterlijk uit op bloed. Maar we willen wél dat er erkenning komt dat wij gewone, hardwerkende Nederlanders zijn en geen uitkeringsfraudeurs.”

Bij het debat vandaag moet de publieke tribune leeg blijven vanwege de coronamaatregelen. “Ik vind dat heel erg jammer,” zegt Derikx. De gedupeerde ouder denkt nog even terug aan dat heftige moment anderhalf jaar geleden. Toen hij het uitschreeuwde tegen de Kamervoorzitter. Die vroeg hem destijds niet hardop zijn mening te geven. “Dat was weer de overheid die mij de mond wilde snoeren, zo voelde dat! En ik laat me de mond niet snoeren. Emotie ontstaat gewoon op zo’n publieke tribune. Na die gebeurtenis heb ik me voorgenomen om er bij elk debat over de toeslagen bij te zijn. Helaas kan dat nu even niet.”