Toerist is de drukte in Amsterdam ook zat en kiest liever voor Gelderland en Limburg

Drukte op het Damrak. Beeld RAMON VAN FLYMEN/ANP

“Amsterdam staat dit jaar niet in de top drie van meest populaire bestemmingen in Nederland,” zegt directeur Jos Vranken van het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC). “70 procent van de vakantiegangers zoekt bij het boeken naar rust en ruimte.” In het jaarlijkse onderzoek van NBTC naar vakantieplannen in binnen- en buitenland staan Gelderland en Limburg nu bovenaan, gevolgd door de kustgebieden.

Dit jaar wil een recordaantal Nederlanders in eigen land op vakantie gaan: 29,1 miljoen, 13 procent meer dan in 2019. “Nederlanders hebben in coronatijd hun eigen land herontdekt,” zegt Vranken, “en dat zet zich nu door.” De keuze voor eigen land heeft te maken met de hoge inflatie en stijgende prijzen voor vliegvakanties.

Nederlanders waren altijd al minder geneigd om in de grote steden op vakantie te gaan. “Maar we zien zeker opkomen dat mensen drukte steeds zwaarder laten wegen in hun vakantiekeuze. Na zaken als prijs en de mogelijkheid om te annuleren. Dat heeft ook te maken met de beleving. Wil jij in tien rijen dik naar de Nachtwacht kijken of over de Wallen lopen?”

“De ironie is dat in Amsterdam ondernemers bewoners én bezoekers in feite nu hetzelfde zeggen: niemand wil een monocultuur. Bezoekers zitten ook niet op drukte te wachten.”

Over de hoofden lopen

“Dat drukte een rol speelt in de keuze voor de vakantiebestemming is een herkenbaar beeld,” zegt Jeroen Klijs, professor ‘sociale impact van toerisme’ aan toerismehogeschool Buas in Breda. “Het is alleen de vraag of het een dominante trend wordt bij de massa. Ik durf dat nog niet te zeggen. Corona speelt in delen van de wereld nog altijd een rol, de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie.”

“Maar wij zien in onze onderzoeken ook dat steeds meer toeristen kijken of ze niet naar een gebied gaan waar je over de hoofden loopt.” Dat geldt niet alleen in Nederland, maar in heel Europa.

NBTC richt zich al langer op de werving van bezoekers uit buurlanden en minder op reizigers van verder weg – met uitzondering van de lucratieve Noord-Amerikaanse en Chinese markt. Met succes. Dit jaar worden 6,4 miljoen Duitsers verwacht, 225.000 meer dan in 2019. Het aantal Belgische bezoekers komt op hetzelfde niveau als vóór corona. De totale bezoekersstroom aan ons land komt daardoor met een verwacht 47,6 miljoen verblijfstoeristen zelfs ruim uit boven topjaar 2019.

“Mijn inschatting is dat als het aandeel Duitser, Belgen en Nederlander groeit,” zegt Vranken, “dat vooral ervaren wordt in de groene en waterrijke gebieden en relatief minder in de steden.” Dat komt ook doordat het aantal herhaalbezoekers toeneemt. “Mensen die ons land al eens hebben bezocht, kennen de hotspots al. Die vinden het juist leuk om buiten de gebaande paden te gaan.”

Minder positief voor Amsterdam

Het bezoek uit overige landen zal duidelijk lager liggen dan drie jaar geleden. Mede vanwege de gevolgen van brexit keldert het aantal Britse bezoekers aan Nederland met een kwart, is de prognose. En door de oorlog in Oekraïne daalt het aantal Amerikanen met een vijfde. Vooral vanwege de aanhoudende pandemie in Azië, bedraagt het aantal Chinezen hoogstens de helft van drie jaar geleden.

Dat zijn juist landen die traditioneel hoog scoren in het bezoek aan Amsterdam. “Voor de toerismesector in Amsterdam is deze ontwikkeling wat minder positief,” zegt Vranken. “Die is toch vooral gericht op Amerikanen, Britten en Aziaten. De stad moet nadenken hoe men daarmee omgaat.” Specifieke cijfers toerismecijfers voor Amsterdam zijn nog niet beschikbaar.

Volgens toerismehoogleraar Klijs is het zeker zaak nu in te grijpen. “Drukteangst bij toeristen zal zeker helpen bij het verlichten van overtoerisme in steden als Amsterdam, Barcelona of Venetië. Dit is een mooi moment om na te denken hoe we bezoekers beter over het land verdelen. Uit onze onderzoeken blijkt dat het actief spreiden van bezoekers werkt.”