Toch weer chaos voor poort van Ter Apel, tentjes uitgedeeld

Hulpverleners delen tentjes uit voor asielzoekers bij aanmeldcentrum Ter Apel in de nacht van dinsdag op woensdag. Beeld MiGreat

De afgelopen maanden sliepen er vrijwel continu honderden asielzoekers buiten de poort van het aanmeldcentrum omdat er te weinig opvangplekken zijn in Nederland. Door het openen van een grote opvanglocatie in Zoutkamp in Groningen waren er de afgelopen twee weken geen buitenslapers meer. Maar die zogenoemde 'wachtkamer’ voor 700 mensen zit inmiddels ook vol.

Hulporganisatie MiGreat meldde dinsdagavond grote drukte voor de poort van Ter Apel. Het Rode Kruis deelde poncho’s tegen de regen uit en MiGreat liet kinderen in auto's van hun hulpverleners schuilen. De luifels die eerder op het voorterrein stonden zijn weggehaald om mensen te ontmoedigen op het grasveld te blijven.

Tentjes

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bevestigde de drukte, maar meldde in de loop van de avond ook dat er een slaapplek voor iedereen gevonden zou worden. Volgens MiGreat is dat niet gelukt. “Om kwart over twee kregen de laatste veertig mensen te horen dat er geen slaapplek voor ze zou zijn. Ze hebben inmiddels een tent gekregen van ons en bereiden zich voor op de nacht,” aldus een woordvoerder van de organisatie dinsdagnacht.

De drukte bij het aanmeldcentrum zou onder meer zijn ontstaan doordat dinsdag verschillende (crisis)noodopvanglocaties hun deuren hebben gesloten. Zo verbleven er bijna 90 mensen in een sporthal in Veenhuizen, maar die crisisopvang moest dicht. De asielzoekers zijn daarom dinsdag weer voor de poort van Ter Apel afgezet, meldt het Dagblad van het Noorden.

Achthonderd mensen

Een woordvoerder van het COA speekt tegen die krant over ‘de drukste dag in weken’. “We moesten plek vinden voor 800 mensen.”

Eerder meldde de woordvoerder al dat de nieuwe, grote asielboot die is aangemeerd in Velsen niet direct een oplossing voor alle problemen is. “Daar is straks plek voor duizend mensen, maar die kun je er niet in één keer naartoe brengen,” zei hij tegen deze site.

Er konden gisteren wel honderd mensen vanuit Ter Apel naar het schip. Daarnaast werden er, volgens de krant, plekken gevonden voor 250 mensen in Leeuwarden, 100 in de nachtopvang in Stadskanaal en 100 in Zuidbroek. Ook konden er 70 mensen naar reguliere asielzoekerscentrra en sliepen mensen in de sporthal van het COA en wachtruimtes van de Immigratie- en Naturalisatiedienst in Ter Apel zelf. De organisatie kon woensdagochtend nog niet bevestigen dat er een groep asielzoekers in tentjes heeft moeten overnachten.