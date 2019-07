Toch op vakantie naar het zuiden - maar wel in de gekoelde stacaravan

Jolanda Siegers (54) gaat naar Texel. Jarenlang ging de IBM-medewerker naar Spanje of Kroatië, met de caravan. “We gingen voor de warmte. Op een gegeven moment zijn we een keer geswitcht naar Texel. Daarna vonden mijn zoons het belachelijk dat we zo ver gingen reizen als we ook gewoon naar Texel konden. Want wees eerlijk: in Spanje ga je ook gewoon op het strand liggen.”

Niet dat ze wil dat iedereen nu naar Texel gaat, zegt ze, maar eigenlijk heeft het eiland alles wat je zoekt op vakantie. Mooie natuur, strand, een stadje met winkeltjes en een paar goede terrassen. “Ik denk dat veel meer mensen voor Nederland kiezen,” zegt ze. “Ik heb nog nooit zoveel jonge gezinnen gezien als de laatste zomer. Er worden ook steeds meer bakfietsen verhuurd.”

Je zou het denken. De zomers in Nederland worden steeds warmer. Volgende week wordt het boven de 30 graden in de stad, en dat is geen uitzondering: onderzoekers stellen vast dat Amsterdam over 30 jaar net zo warm is als het Parijs van nu. En een hittegolf hier is stukken draaglijker dan in Zuid-Europa.

Maar mensen blijven massaal naar het zuiden trekken. Frankrijk is favoriet, dan volgen Spanje en Italië. In de wereld van de vliegreizen zijn Turkije, Griekenland en, weer, Spanje de grote drie. Voor deze zomer zijn 5 procent meer vliegvakanties geboekt dan in 2018.

Afwachten

Hoezo eigenlijk? Waarom blijven mensen niet wat vaker in eigen land?

“We zagen het een paar maanden geleden,” zegt Petra Kok van touroperator TUI. “Toen merkte je dat mensen wachtten met boeken. Het blijft gokken, mensen zeggen het niet als ze niets doen, maar wij dachten dat dat te maken had met de mooie zomer van 2018. Dat mensen afwachtten hoe deze zomer zou uitpakken.”

In februari stelde marktonderzoeksbureau NBTC-NIPO Research het ook vast: mensen wachten met boeken van de zomervakantie vanwege de zomer van 2018 – de warmste in drie eeuwen, aldus het KNMI. Op dat moment waren er 2 procent minder buitenlandse reizen ­geboekt. Twee maanden later was dat verschil ingelopen en waren er zelfs meer reizen geboekt dan op hetzelfde moment vorig jaar. Net als in 2018 gaan ruim 8,8 miljoen Nederlanders naar het buitenland op vakantie.

“In het vakantiegedrag zitten geen heel grote verschuivingen,” zegt directeur Marieke Politiek van NBTC-NIPO. “Soms zie je een dipje. Na een serie aanslagen in Turkije kozen meer mensen voor Spanje, maar dat is wel een stuk duurder. Zodra de reisorganisaties zeiden dat het weer veilig was, trokken de reizen naar Turkije weer aan.” In het algemeen ziet Politiek: als bestemmingen in het nieuws komen vanwege aanslagen, orkanen of overstromingen, vallen de boekingen tijdelijk terug, maar herstellen ze ook weer snel. Had New York na de aanslagen van 9/11 nog een jaar nodig om als reisbestemming op het oude niveau te komen, nu krabbelen toeristische landen waar aanslagen zijn gepleegd binnen een paar maanden weer op.

Anders en goedkoop

In februari was de herinnering aan de warme zomer van 2018 nog vrij vers, zegt Politiek. “Maar uiteindelijk kiezen mensen toch voor een vakantie in het Middellandse Zeegebied.”

“Mensen gaan niet alleen naar de zon,” zegt Mirjam Dresmé van de ANVR, de koepel van reisorganisaties. “We zoeken naar een andere omgeving, een andere cultuur, ander eten. Als je thuisblijft, kom je niet echt tot rust. Dan loop je toch een enorm risico in je lijst met klusjes te blijven hangen. Bovendien: in een goedkoop land in Zuid-Europa kun je elke avond uit eten. Dat moet je in Amsterdam niet proberen.”

De eerste vakanties worden al in december en januari geboekt, zegt Ad Vonk van de ANWB. “Mensen gooien hun plannen niet om als het in Nederland opeens heel goed weer is, en zelfs niet als het op hun bestemming slecht weer is. Er zit nu eenmaal geen annuleringsverzekering op slecht weer, dus dat is veel te duur.”

33 graden celsius Weeronline.nl verwacht dat het komende donderdag 33 graden Celsius wordt in Amsterdam en op Texel 29 graden.

Laat de reiziger zich dan helemaal niet be­invloeden door het veranderende klimaat?

Wel iets. Zo ziet de ANWB het animo voor kamperen afnemen ten faveure van de stacaravan – met airconditioning. TUI ziet dat de echt snikhete bestemmingen, zoals Dubai en Egypte, al jaren meer een winter- dan een zomerbestemming zijn. En Scandinavië raakt meer in trek. Dat gaat nog steeds niet om grote aantallen, aldus Kok van TUI. Denemarken is populair dankzij Legoland, maar verder ziet TUI vooral de ­opkomst van Oostenrijk. “Dat is ook heel mooi en niet te warm.”

Die keuze hangt ook samen met een andere trend. Mensen willen gezonder eten, aldus TUI, en actievere vakanties. Geen heftige mountainbiketochten, wel wandelen. Oostenrijk is dan een logische bestemming.

En 20 procent van de Nederlanders blijft in ­eigen land, zoals Jolanda Siegers uit Abcoude. Zij ziet alleen maar voordelen. “We kozen voor Texel, omdat het daar eigenlijk altijd zonnig is. Soms zien we een regenbui aankomen vanuit Engeland. Die trekt dan hop, zo over ons eiland, om neer te vallen in Den Helder.”

Het enige nadeel: iedereen wil langskomen op Texel. Siegers heeft al drie mensen afgezegd. “Hallo, ik heb ook vakantie. Ik ga toch ook niet bij ze langs als zij in Griekenland zitten?”