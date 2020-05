Toch mondkapjes in het ov, vanwaar de ommezwaai?

Beeld ANP

1. Wat heeft het kabinet woensdagavond precies aangekondigd?

Nederland kreeg een ‘routekaart’ uit de coronacrisis voorgeschoteld. Musea, restaurants en vakantieparken gaan op termijn weer open, al benadrukte Rutte ook dat de weg uit de crisis niet in steen is gebeiteld. Loopt het aantal besmettingen weer op, dan kunnen de plannen wijzigen.

Ook het openbaar vervoer kwam aan bod: vanaf 1 juni moeten alle reizigers in het ov een mondkapje dragen. Wie dat niet doet, krijgt een boete. Conducteurs moeten dat gaan handhaven. De capaciteit per trein, tram, bus of metro gaat naar 40 procent van voor de coronacrisis, om te voorkomen dat reizigers hutjemutje op elkaar moeten staan. Overigens zijn mondkapjes landelijk ook verplicht op ponten, dus ook op die in Amsterdam.

2. Mondkapjes waren toch zinloos?

Ze zijn niet bewezen effectief, stellen zowel het RIVM als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Althans: dat geldt voor niet-medische mondkapjes, het type dat we in het openbaar vervoer moeten dragen. Medische mondkapjes werken wel, maar die zijn hard nodig in de zorg. De niet-medische mondkapjes - bestaande uit een dun lapje stof, eventueel met een stukje papier er in als filter - sluiten niet naadloos aan op het gezicht, waardoor lucht langs de zijkanten kan lopen en besmetting alsnog op de loer ligt.

Het RIVM waarschuwt bovendien consequent voor ‘schijnveiligheid’. De mondkapjes kunnen mensen een vals gevoel van veiligheid geven, waardoor de dragers zich minder streng houden aan maatregelen die aangetoond wél werken: handen wassen en afstand houden.

3. Toch worden niet-medische mondkapjes vanaf 1 juni verplicht in het ov. Hoe zit dat?

Omdat een van de belangrijkste maatregelen, afstand houden, in een overvolle trein vrijwel onmogelijk is. Het wetenschappelijk bewijs voor het nut van mondkapjes blijft ‘dun’, zei Rutte woensdagavond tijdens de persconferentie. Maar, zo voegde de premier eraan toe, de mondkapjes hebben volgens ‘de club’ die het kabinet adviseert - het Outbreak Management Team (OMT) - wel waarde in situaties waar 1,5 meter moeilijk valt te handhaven. De kans om een ander te besmetten neemt iets af.

4. Dus het OMT is overstag?

Dat is het merkwaardige: daar lijkt het niet op. RIVM-kopstuk Jaap van Dissel, tevens lid van het OMT, is kritisch over het kabinetsbesluit. Het OMT heeft ‘geen positief advies gegeven voor het gebruik van mondmaskers’, benadrukte hij donderdagochtend tijdens een briefing aan Tweede Kamerleden.

Van Dissel blijft erbij dat de maskers gering effect hebben. Sterker nog, volgens de viroloog versterkt roken, eten of drinken met een masker het risico op verspreiding. “Men raakt dan eerst het masker aan en vervolgens de ogen of de mond, wat weer kan leiden tot besmetting.”

De situatie doet denken aan de sluiting van de basisscholen, halverwege maart. Het kabinet kondigde aanvankelijk aan dat er geen medische argumenten bestonden voor de sluiting van de scholen. Onder grote publieke druk besloot het kabinet de scholen alsnog dicht te gooien. Het OMT en het RIVM waren het nooit met die ommezwaai eens, maar de beslissing lag bij de politiek.

Een zelfgemaakt mondkapje. Beeld ANP

5. Gaat de overheid mondkapjes uitdelen?

Nee. Waar de Belgische overheid iedere burger voorziet van tenminste één mondkapje, zijn we in Nederland op onze eigen inventiviteit aangewezen. Hoe we aan de mondkapjes komen, maakt premier Rutte niet uit. “Je kunt er zelf één maken, of je kunt er één kopen.” Zolang het maar geen medisch mondkapje is.

6. Hoe kom ik aan een mondkapje?

Iedere Nederlander moet dus zelf voor een mondkapje zorgen. Maar waar haal je zo’n ding? Het aanbod is overweldigend. Online bieden allerlei websites ze aan, niet zelden voor woekerprijzen. Een ondernemer in de Jordaan haalde het nieuws met zijn ‘mondkapjeswinkel’. Voor 9 euro heb je één mondkapje, voor 25 euro krijg je er drie.

Ook de Hema stort zich op de mondkapjesverkoop. Het bedrijf meldde donderdagochtend dat de maskers voortaan worden verkocht op stations. Wanneer ze in de winkel liggen, is nog niet bekend. Maar alle benodigdheden zijn volgens een woordvoerder al binnen, dus de mondkapjes zullen ruim voor 1 juni in de verkoop gaan. Een prijs werd nog niet genoemd.

Zelf maken is ook een optie. Het kabinet komt met een website waar stap voor stap staat uitgelegd hoe dat moet. Wel is er een zekere standaard, benadrukt de branchevereniging voor ov-bedrijven. Sjaals zijn bijvoorbeeld niet afdoende. Op internet circuleren verschillende filmpjes met tips om zelf een masker te maken.