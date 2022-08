Toch geen harde acties Farmers Defence Force: ‘Blijk van goede wil richting kabinet’

Voorman Mark van den Oever van boerenactiegroep Farmers Defence Force. Beeld ANP / ANP

Directe aanleiding is een rapport van stikstofprofessor Han Lindeboom dat woensdag op Texel werd gepresenteerd. Daarin staat een plan om de hoeveelheid stikstof naar beneden te halen, zonder dat de veestapel moet inkrimpen. Oplossing zit volgens Lindeboom onder andere in het gebruik van ander voer, ander gras en het beperken van het kunstmestgebruik.

Lindeboom is een emeritus hoogleraar zee-ecologie, die op Texel woont. Hij verdiepte zich intensief in de stikstofproblematiek en betoogt dat de problemen een stuk minder groot zijn dan het RIVM en het kabinet doen geloven. Lindebooms opvattingen vinden vooral gehoor in de boerenhoek. Andere wetenschappers twijfelen aan zijn ideeën.

Farmers Defence Force ziet wel heil in Lindebooms verhaal, en ziet graag dat het kabinet er serieus naar kijkt. “Ik roep daarom om naar Mark Rutte: kom tot inkeer en ga met dit rapport aan de slag,” zegt Van den Oever in een video aan zijn leden. “Als blijk van goede wil zal de FDF de eerste stap zetten en we schorten alle harde acties tot nader order op.”

Omgekeerde vlaggen

De groep blijft wel omgekeerde vlaggen ophangen aan eigen boerderijen. Ook gaan publieksvriendelijke acties volgens Van den Oever door, zoals de aangekondigde protesten bij de wielerwedstrijd Vuelta a España, die volgende week in Nederland start.

Eerder deze maand kondigde Van den Oever nog de ‘hardste acties die FDF ooit gevoerd heeft’ aan. Hij sprak over escaleren en iets speciaals bedenken. Dat gebeurde nadat de actiegroep totaal niet tevreden was na het eerste overleg tussen boerenorganisaties en het kabinet onder leiding van stikstofbemiddelaar Johan Remkes.

Bart Kemp van Agractie houdt zich in een reactie op de jongste uitspraken van Van den Oever op de vlakte. “De positie van de boeren aan de orde stellen is onverminderd noodzakelijk,” aldus de voorman van de boerenactieclub. Hij zegt net als FDF dat mildere acties door zullen gaan. Agractie kondigde woensdag ook aan te protesteren tijdens de Vuelta. Kemp verwacht nog steeds ‘serieuze toenadering vanuit het kabinet op cruciale punten om in gesprek een begin te kunnen maken aan herstel van vertrouwen’.

LTO Nederland heeft nog niet gereageerd.

