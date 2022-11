Toch demonstranten naar de Dam ondanks afblazen demonstratie, groep verplaatst zich door de stad

Een grote groep demonstranten heeft zich ondanks het annuleren van de demonstratie toch op de Dam verzameld. Beeld Het Parool

De demonstranten zijn onder meer over het Rokin en over de Wallen gelopen. Waarnaartoe ze onderweg zijn, is nog onduidelijk.

Op de Dam vormde zich ook een tegendemonstratie door een groepje van de antifascistische beweging Antifa. Over en weer werd naar elkaar geschreeuwd. De politie houdt de groepen gescheiden.

Samen voor Nederland annuleerde de demonstratie waarvoor complotdenker David Icke was uitgenodigd. Die werd de toegang tot het land geweigerd. De komst van Icke zorgde voor maatschappelijke onrust in Amsterdam en daarbuiten. Icke is onder meer bekend van het verspreiden van een complottheorie die beweert dat de mensheid heimelijk geregeerd wordt door buitenaardse reptielen die zich voordoen als mensen. Volgens critici zijn de reptielen een metafoor voor een (deels Joodse) elite.

De organisatie van de demonstratie zou mogelijk ook een geluidsfragment van de toespraak van David Icke willen uitzenden. De politie wil niet zeggen of er dan wordt ingegrepen.

Museumplein

De gemeente Amsterdam had de plek van de manifestatie al verplaatst van de Dam naar het Museumplein. Het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) had een tegendemonstratie aangekondigd, maar ook die is geannuleerd. De politie houdt zondag ook de situatie op het Museumplein in de gaten.

De demonstratie van Samen voor Nederland was gericht tegen het kabinet-Rutte.

