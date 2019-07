Timmermans accepteert nederlaag tandenknarsend

“Het is net als Dylan Groenewegen in de Tour de France, je valt keihard vlak voor de finish terwijl je droomt van de overwinning. Maar daarna moet je opstaan en gewoon doorfietsen.” Dat meldt de NOS.

Timmermans accepteert tandenknarsend de beslissing van de Europese regeringsleiders om de Duitse Ursula von der Leyen tot voorzitter te kiezen, aldus de NOS die hem sprak op de universiteit van Leuven in België. De regeringsleiders willen hem wel opnieuw als vicevoorzitter van de commissie.

Timmermans zegt de 60-jarige Duitse minister van Defensie Von der Leyen niet zo goed te kennen. “Dus moeten we eerst een inhoudelijk gesprek hebben voor ik ja zeg tegen deze functie.”

Von der Leyen was in tegenstelling tot Timmermans geen ‘Spitzenkandidaat’ bij de Europese verkiezingen in mei. Alle door de Europese fracties vooraf aangewezen droomkandidaten sneuvelden. Von der Leyen is het product van een compromis dat de leiders na zware onderhandelingen op tafel legden.

Vrijdag zei premier Mark Rutte al dat Timmermans ‘wel tegen een stootje kan’ en niet uit het veld geslagen is. Volgens de premier lijkt Timmermans te kunnen leven met het idee dat hij vicevoorzitter blijft en dus opnieuw tweede man van de Europese Commissie lijkt te worden.