Time top 100: Nederlandse klimaatadvocaat Cox bij meest invloedrijke personen van 2021

Directeur Donald Pols (L) en advocaat Roger Cox (R) van Milieudefensie in de rechtbank tijdens de tweede hoorzitting in de klimaatzaak tegen Shell Beeld ANP

‘26 mei 2021 kan de geschiedenis ingaan als een keerpunt in de richting van verantwoordelijkheid voor de fossiele brandstofindustrie en haar centrale rol bij het creëren van de klimaatcrisis die onze manier van leven bedreigt,’ schrijft de voormalige Amerikaanse vicepresident en voorzitter van het Climate Reality Project Al Gore in Time bij de uitleg waarom Cox een van de uitverkorenen is in de categorie Pioniers.

Milieudefensie noemt de vermelding van Cox welverdiend. “Het was zeker geen uitgemaakte zaak dat we Shell aansprakelijk konden stellen voor het veroorzaken van gevaarlijke klimaatverandering,” aldus de organisatie. “Het is fantastisch dat hij met ons deze stap heeft durven zetten en we hopen nog lang met hem samen te kunnen werken.”

Timmermans

Eurocommissaris Frans Timmermans, tevens vicevoorzitter van de Europese Commissie, dankt zijn plek in de top 100 van invloedrijkste personen aan zijn lancering van het Fit for 55-programma in de Europese Unie. ‘Een ambitieus pakket regelgevingsinstrumenten om de uitstoot van broeikasgassen in de EU tegen 2030 met 55 procent te verminderen, een belangrijke mijlpaal in de richting van het doel om tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken,’ schrijft Christiana Figueres, medeoprichter van organisatie Global Optimism en voormalig uitvoerend secretaris van het VN-Raamverdrag over klimaatverandering.

Vernieuwend

Klimaatonderzoeker Geert Jan van Oldenborgh van het KNMI deelt zijn plek in de top 100 met de Duitse klimatoloog Friederike Otto. ‘Vele jaren was de standaard in nieuwsberichten over orkanen en hittegolven dat geen enkele gebeurtenis in verband kon worden gebracht met klimaatverandering, hoewel wetenschappers zeiden dat dit soort natuurverschijnselen vaker voorkomen door de opwarming van de aarde. Dankzij Friederike Otto en Geert Jan van Oldenborgh en hun collega’s kunnen we nu met een veel grotere zelfverzekerdheid spreken,’ licht Amerikaanse journalist en milieuactivist Bill McKibben de selectie van de twee toe.

Het blad publiceert de lijst sinds 2004. Ook de Russische oppositieleider Aleksej Navalny en de Amerikaanse zangeres Britney Spears worden genoemd als meest invloedrijk. In de categorie Leiders staan onder andere de Amerikaanse president Joe Biden, vicepresident Kamala Harris, de Chinese leider Xi Jinping en Donald Trump.