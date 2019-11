‘Tilburgse jihadiste Fatima H. heeft kinderen met Belg’

Recent beeld van een gevangene en haar kind in het Syrische kamp Al Hol, waar onlangs twee Nederlandse IS-vrouwen blijken te zijn ontsnapt. Beeld AFP

Dat meldt de Belgische krant De Morgen.

Het gaat om een vrouw met twee kinderen van drie en vier jaar oud. Zij heet Fatima H. en woonde in Tilburg, aldus de krant. Op de dag dat ze bij de ambassade aankwam, werd haar Nederlandse nationaliteit afgenomen. Zij zou 23 jaar oud zijn en ook nog de Marokkaanse nationaliteit hebben. De andere vrouw, die één kind heeft, mocht haar Nederlandse nationaliteit behouden.

Uitlevering

Volgens De Morgen is de Belgische vader Ali El Morabit, die in 2015 bij verstek veroordeeld is tot vijf jaar cel wegens betrokkenheid bij de terroristische groep Sharia4Belgium. Het is onduidelijk of hij nog leeft.

Nederland wacht af of Turkije de twee vrouwen wil vervolgen. Zo niet, dan zal Nederland alleen om uitlevering vragen van de vrouw die haar nationaliteit mocht behouden. Of België een rol gaat spelen rond de kinderen van Fatima H. is nog onduidelijk.

DNA-test

België heeft volgens De Morgen in de Nationale Veiligheidsraad vastgelegd dat het land kinderen onder de tien jaar oud terughaalt als ze zich aanbieden op een veilige plaats. “Eventuele banden met België moeten bewezen worden, via DNA-testen,” zegt een bron rond de veiligheidsdiensten tegen de krant. Er zou bijvoorbeeld gekeken kunnen worden naar een DNA-match met grootouders.