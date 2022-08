Tikkie start met groepsbetalingen, ook om er nu eindelijk zelf geld mee te verdienen

Tikkie van ABN Amro. De bank komt nu met Groepie, waarmee groepen gezamenlijk uitgaven kunnen doen en kosten onderling kunnen verdelen. Beeld ABN AMRO

“We zijn er een tijd mee bezig geweest,” zegt Rogier Brinker van Tikkie. “Via Groepie kun je alle groepsuitgaven op de voet volgen, een betaaldatum plannen en zien wie elkaar welk bedrag nog schuldig is. Dat is niet alleen handig voor eenmalige gebeurtenissen als festivals, dagjes weg of fietstochtjes, maar ook voor langetermijnuitgaven, zoals het bijhouden van uitgaven binnen een huishouden of in studentenhuizen.”

Studenten hoeven zich niet het hoofd te breken over het verrekenen van alle uitgaven tussen de huisgenoten in een studentenwoning. Alle bewoners kunnen hun uitgaven invoeren, waarna de app ze over de gebruikers verdeelt, net zoals de app Wie Betaalt Wat. “Daardoor kunnen geen misverstanden ontstaan en houden alle gebruikers zicht op de uitgaven.”

De grens van 750 euro per betaling blijft, maar Groepiegebruikers kunnen wel hogere bedragen invoeren, waarna de app die over meerdere mensen verdeelt. “We hebben de afgelopen weken getest en dingen aangepast. Nu rollen we het voor alle gebruikers uit. Ik hoop dat Groepie net zo ingeburgerd raakt als Tikkie.”

Commerciële partners

De komst van Groepie maakt deel uit van plannen van ABN Amro om Tikkie breder te laten gebruiken en daarmee geld te verdienen. Omdat Tikkie en Groepie voor gebruikers gratis zijn, wil Tikkie via commerciële partners geld verdienen. “Ons verdienmodel zit aan de zakelijke kant. Maar dat gaat hand in hand met nieuwe functies voor gebruikers.”

“We zijn heel druk geweest met het opzetten van zakelijke functies, waardoor we nu ook een verdienmodel hebben.” Zo werden vorig jaar voor 400 miljoen euro zakelijke Tikkies verstuurd, van kinderdagverblijven tot beleggingsapps. En Tikkie werkt sinds kort samen met Butlaroo, de QR-codebesteldienst voor de horeca. “Daar kan je nu direct kiezen of je via een Tikkie wilt afrekenen.”

Daarnaast kunnen bedrijven via Tikkie kortingsacties voeren, aanbiedingen doen of campagnes van merken uitvoeren die producten onder de aandacht brengen. “Onlangs hebben we gratis avocado’s uitgedeeld. Maar daarvoor moeten we wel Tikkie relevant houden.”

Gebruikers zijn nu nog nauwelijks actief in de app, alleen als ze een betaalverzoek doen of afrekenen. Dat moet veranderen om zulke commerciële activiteiten meer onder de aandacht te brengen. “Met Groepie zullen gebruikers de app vaker open hebben.”

Terughoudend

“We zijn wel terughoudend. We willen niet plat zijn, niet de gemiddelde kortingsactie. Aanbiedingen moeten relevant zijn voor de gebruikers. We kiezen continu tussen wat we wel en niet willen. En we hebben een grote verantwoordelijkheid om het veilig te doen. Het moet vooral leuk en flitsend blijven.”

Groepie is volgens Brinker een eerste stap. “We zullen binnenkort meer diensten toevoegen om de financiële afwikkeling van sociale activiteiten voor consumenten en groepen te vergemakkelijken. Allemaal in het verlengde van Tikkie.”

Inmiddels gebruiken 8 miljoen Nederlanders Tikkie. Dagelijks ­worden gemiddeld 300.000 betaalverzoeken verstuurd voor gemiddeld 38,74 euro per keer. Sinds de start in 2016, na een proefronde aan de Universiteit van Amsterdam, is er volgens het bedrijf 16 miljard euro door Tikkie gevloeid.