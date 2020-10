Tijdelijke Tweede Kamer van 161 miljoen euro niet coronaproof: ‘We kunnen zo niet functioneren’

Beeld ANP

Drie externe bureaus hebben onderzocht of de nieuwe locatie van het parlement voldoet aan de coronaregels. De kritiek is vernietigend: het gebouw is ‘niet coronaproof’, er wordt gewaarschuwd voor ‘opstoppingen’ en er zijn ‘vergaande maatregelen’ nodig om het gebouw te kunnen openen. Daarmee zijn de tekortkomingen veel ernstiger dan tot nu toe werd aangenomen.

Als het aan het kabinet ligt, verkast de Tweede Kamer volgend jaar zomer naar een tijdelijk parlement aan de Bezuidenhoutseweg in Den Haag. De verhuizing is nodig vanwege de grootscheepse renovatie van het Binnenhof. Gedurende 5,5 jaar moeten Kamerleden hun werk doen in de voormalige kantoorkolos, die recentelijk voor 161 miljoen euro is verbouwd.

Te smal

In een rapport van onderzoeksbureau Drees & Sommer, van vorige maand, staat dat er elf ‘kritieke touchpoints’ zijn. Op die plekken in het gebouw zijn de coronaregels niet te hanteren, zoals nu wel op het Binnenhof gebeurt. Het gaat onder meer om liften, trappenhuizen, commissiezalen, restaurants, de fietsenstalling en de tribune van de grote vergaderzaal.

‘De maximale capaciteit van het pand met inachtneming van de 1,5 meter richtlijn is 434 personen’, schrijven de onderzoekers. Dat is veel minder dan de huidige duizend Kamerbewoners die zich dagelijks melden. De trappenhuizen en verkeerszones in het pand zijn ‘te smal voor tweerichtingsverkeer’.

‘Vergaande maatregelen’

Onderzoeksbureau Theateradvies schrijft dat het gebouw alleen in gebruik kan worden genomen ‘wanneer er vergaande organisatorische maatregelen worden getroffen’. ‘Er is veel verticaal verkeer en vanwege de zeer beperkte capaciteit van de liften (er mogen niet meer dan twee mensen per keer in een lift) ontstaan opstoppingen, waarbij het voldoen aan de voorschriften niet mogelijk is’.

Deze week toonde staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken) het opgeknapte pand – dat zo goed als klaar is – aan de pers. Maar achter de schermen bestaat grote onzekerheid of de verhuizing wel kan doorgaan.

Staatssecretaris Knops wil koste wat kost dat de Tweede Kamer komende zomer verhuist naar het tijdelijke pand, pal naast het NS-station in Den Haag. Maar het presidium – het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer – ziet die verhuizing totaal niet zitten.

Aanleiding voor het verzet zijn de verslagen van drie externe onderzoeksbureaus, waarop deze krant de hand heeft weten te leggen. De rapporten benadrukken dat het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken ‘B67’ (zo genoemd vanwege het adres, Bezuidenhoutseweg 67) nu niet coronaproof is.

Verticaal

Kern van het probleem: het pand is relatief smal en hoog – met zeven verdiepingen – waardoor mensen op een kluitje zitten en dus niet goed 1,5 meter afstand kunnen houden. Terwijl de huidige Tweede Kamer zich in meerdere lage gebouwen bevindt, op een uitgestrekt gebied op het Binnenhof. Daardoor is het daar goed te doen om de coronaregels in acht te nemen. Maar op de nieuwe locatie gaat dat dus niet.

‘Belangrijkste oorzaak is de capaciteit van de liften’, schrijft directeur Louis Janssen van onderzoeksbureau Theateradvies op 22 september. ‘Het gebouw is verticaal georiënteerd. Er is dus veel verticaal verkeer en vanwege zeer beperkte capaciteit van de liften (er mogen niet meer dan twee mensen per keer in een lift) ontstaan opstoppingen, waarbij het voldoen aan de voorschriften niet mogelijk is’.

Onderzoeksbureau Drees & Sommer constateert dat veel gangen in het gebouw te smal zijn om 1,5 meter afstand te houden. Ook zijn er ‘veel deuren in gangpaden die voor oponthoud zorgen’. Volgens de berekeningen van Drees & Sommer passen er slechts 13 personen op de publieke tribune van de plenaire zaal. Verder passen er slechts 33 parlementariërs in het Ledenrestaurant, terwijl daar op het Binnenhof – in coronatijd – 44 mensen kunnen eten. De splinternieuwe commissiezalen in B67 zijn ruim opgezet, maar de ingangen zijn te krap.

Lunch achter bureau

De situatie is nijpend op de derde tot en met zevende verdieping van het gebouw, waar alle kantoren van Kamermedewerkers moeten komen. Zij gaan met zes liften naar boven, vanuit het midden van het gebouw. Omdat er maar twee mensen tegelijk in de lift mogen, verwachten de onderzoekers lange wachtrijen.

Om dat probleem op te lossen, stelt Drees & Sommer voor om liftgebruik tot en met de derde verdieping te verbieden. Ook adviseren de onderzoekers dat Kamerbewoners hun lunch achter het bureau opeten, zodat ze niet met de lift hoeven.

Ondertussen kunnen medewerkers in de tijdelijke Tweede Kamer beter geen raampje openzetten, zo constateert onderzoeksbureau Beekink. De buitenlucht in hartje Den Haag is ontzettend smerig. ‘De stikstofniveaus en fijnstof ten gevolge van het verkeer zijn erg hoog’, schrijft Beekink over de locatie van B67. Toch is het niet erg om de ramen dicht te houden, omdat de mechanische ventilatie in het gebouw op orde is.

Meer onderzoek

Bezorgde Kamerleden vragen zich af of verhuizen naar de nieuwe locatie nog wel verstandig is. “De zorgen zijn echt serieus,” zegt een Kamerlid. “Er moeten ongelofelijk veel liftbewegingen worden gemaakt voor bijvoorbeeld een stemming in de plenaire zaal. We kunnen zo niet functioneren als parlement. Ook bij de lunch of het diner wordt het ingewikkeld.”

Op dit moment lopen er nog onderzoeken naar de vraag hoe B67 wél coronaproof kan worden gemaakt. Staatssecretaris Knops, eerder deze week: “Ik hou vast aan een verhuizing in het zomerreces. Voor afblazen moet je wel een héle goede reden hebben.”