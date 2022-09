Tijdelijke opvang asielzoekers sporthallen Amsterdam-Noord en Oost alsnog verlengd

‘Wij gingen ervan uit dat, zoals het rijk aangaf, dit voor een week zou zijn, en vinden het dan ook vervelend dat het rijk die gemaakte afspraak niet nakomt’, aldus wethouder Groot Wassink. Beeld ANP / ANP

Het rijk vraagt om een eenmalige verlenging, omdat de vervangende locatie pas vanaf 27 september gereed is. De sporthallen zijn sinds 16 september in gebruik als opvanglocaties omdat staatssecretaris Van der Burg (Justitie en Veiligheid) een dag eerder beroep deed op de gemeente om extra vluchtelingen op te vangen tot grotere tijdelijke noodvoorzieningen gereed zijn. Ook in het Botel, een hotel bij de NDSM-werf, worden 120 personen opgevangen. Deze locatie blijft een tijdelijke opvanglocatie tot 1 oktober.

Moeilijke afweging

Wethouder Groot Wassink (Sociale Zaken, Diversiteit en Democratisering) schrijf in een brief aan de raadsleden dat hij begrijpt dat ‘sporters die nu nog een week niet in hun sporthal terecht kunnen teleurgesteld zijn.’ Hij zegt dat het een moeilijke afweging was. De wethouder schrijft: ‘Wij gingen ervan uit dat, zoals het rijk aangaf, dit voor een week zou zijn, en vinden het dan ook vervelend dat het rijk die gemaakte afspraak niet nakomt.’ Voor het grootste deel van de trainingen en gymlessen zijn alternatieve locaties gevonden.

Ook meldt Groot Wassink dat de sportverenigingen en andere huurders van de sporthallen spoedig geïnformeerd worden. Vorige week uitte de handbalvereniging VOC, die gebruik maakt van sporthal Elzenhagen, nog kritiek op de communicatie vanuit de overheid. Die zou moeizaam verlopen. De club werd overvallen door het besluit, toen zij werden gesommeerd binnen drie kwartier het veld te verlaten zodat de zalen gereed konden worden gemaakt.

Tip Het Parool via WhatsApp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: