Tientallen scholen slaan alarm: heftig geweld en toename wapens leerlingen

Ook de politie treft steeds vaker messen aan bij jongeren. Beeld Politie Rotterdam

Bij controles vinden de scholen meer wapens, waaronder vlindermessen, machetes en pistolen. Maar ook het aantal incidenten groeit gestaag. “Ik heb de afgelopen drie maanden meer incidenten gehad dan in de drie jaar ervoor,” zegt onderwijsbestuurder Mariëtte van Leeuwen van iHUB, waaronder dertig scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs vallen.

Voor de kerstvakantie lieten leerlingen op het Altra College in de Jordaan een vuurwerkbom afgaan op een toilet. Een paar dagen later knalden ze de ingang eruit. Een derde bom wisten school en politie te voorkomen door met alle leerlingen én hun ouders in gesprek te gaan. “We hebben daar nu camera's opgehangen. Die bommen waren zo krachtig dat ze mensen ernstig hadden kunnen verwonden,” zegt Van Leeuwen.

Onveiligheid

Onlangs troffen ze zelfs bij een leerling van groep 7 een mes aan. “Die had hij via zijn broer gekregen.”

Het is een vicieuze cirkel van onveiligheid, stelt het onderwijsbestuur. Terwijl sommige leerlingen zich bewapenen om anderen te beschadigen, lopen anderen met messen op zak uit angst en om zich te verdedigen. De scholenkoepel probeert het geweld tegen te gaan door continu incidenten bij de politie te melden, ouders te bellen en zelf met de leerlingen in gesprek te gaan, maar slaat nu alarm. “We kunnen dit niet meer alleen.”

Het schoolbestuur is ervan overtuigd dat niet alleen zijn scholen voor voortgezet speciaal onderwijs met groeiende geweldsproblemen kampen. “Onze leerlingen komen allemaal van gewone scholen en stromen ook vaak naar die scholen door,” verklaart Van Leeuwen. “Er is een enorm gevoel van normvervaging.”