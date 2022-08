Tientallen mensen op de vuist voor aanmeldcentrum Ter Apel

Op het terrein voor het aanmeldcentrum in Ter Apel brak een massale vechtpartij uit (foto ter illustratie). Beeld ANP

De onrust ontstond rond kwart over vijf, maar het is volgens de politie nog onduidelijk wat precies de aanleiding was. Op het terrein voor het aanmeldcentrum stonden zo’n honderd personen. Tientallen van hen gingen met elkaar op de vuist. De politie stuurde meerdere agenten naar het aanmeldcentrum, waarna volgens een woordvoerder de rust snel terugkeerde. Ook meerdere ambulances, een traumahelikopter en een mobiel medisch team gingen ter plaatse.

Een onbekend aantal mensen is behandeld aan hun verwondingen. Eén persoon moest met een steekwond naar het ziekenhuis. De politie doet op dit moment onderzoek naar wat er gebeurde.

Volgens een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) is de kans ‘zeer aanwezig’ dat bewoners van de opvanglocaties betrokken waren bij de vechtpartij. “We weten dat nog niet honderd procent zeker. Maar de bewoners hebben vaak contact met de mensen die buiten aan het wachten zijn, maken een praatje met ze of helpen hen.” Bewoners binnen de opvanglocatie hebben geen last gehad van de vechtpartij en het is inmiddels weer rustig voor de hoofdingang van het aanmeldcentrum, aldus de woordvoerster.

In het opvangcentrum in Ter Apel is het al tijden stelselmatig te druk, waardoor soms ook mensen in de buitenlucht moeten slapen. Burgemeester Jaap Velema uitte zaterdag zijn zorgen over de uitwassen van het falende Nederlandse asielbeleid. De toekomst stemt hem somber. “Het is nu officieel een crisis, maar ik heb niet de indruk dat er iets verandert.”