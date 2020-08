Tientallen mensen missen vakantievlucht door te late testuitslag

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Griekenland voegde zich 17 augustus bij het groeiende rijtje landen dat van reizigers een negatieve coronatest verlangt. Ook bestemmingen als Marokko, Curaçao, Bonaire, Cyprus en het eiland Madeira willen dat vakantiegangers, mensen die voor hun werk op pad gaan of voor familiebezoek komen coronavrij zijn. Zonder testuitslag die zegt dat je gezond bent, kun je niet inchecken. “Door Griekenland nam het aantal mensen dat een testuitslag nodig heeft ineens gigantisch toe,” zegt Petra Kok van TUI.

TUI werkt, net als nog enkele andere reisorganisaties, samen met Huisartsenlab waar reizigers zich kunnen laten testen op kosten van de reisorganisatie. De directeur van Huisartsenlab erkende al eerder deze week overvallen te zijn door de gezondheidseis van Griekenland. Er wordt hard aan gewerkt om de test en het verwerken van de uitslag sneller te laten verlopen.

Ingewikkeld

Wat het voor zowel de reizigers als het lab ingewikkeld maakt, is dat Griekenland een testuitslag eist, die niet ouder is dan 72 uur. “Bij aankomst in Griekenland,” zegt Petra Kok. “Dus trek daar nog vier uur vliegtijd vanaf. Dus 68 uur voor inchecken. Als je dan een paar dagen op je uitslag moet wachten, kan het al gauw krap worden. Wij zeggen nu ook tegen onze klanten: maak echt meteen een afspraak als je binnen die 68 uur zit. Wacht niet tot bijvoorbeeld 48 uur van tevoren. En let heel goed op bij het invullen van de formulieren, dat daar niet iets fout gaat. Dat je alle vragen beantwoordt. We zien ook gebeuren dat het daar misgaat.”



Ook dit weekend stonden tientallen reizigers op Schiphol met koffers en al zenuwachtig op hun telefoon te checken of hun testuitslag al binnen was. “We hebben zelfs een vlucht naar Curaçao een uur later laten vertrekken, omdat er nog zo'n 25 mensen op de test stonden te wachten,” zegt Kok. “Uiteindelijk kregen de meesten de test nog binnen en konden ze mee. Ook slagen we er vaak in mensen tegen een klein bedrag met de volgende vlucht alsnog op de plaats van bestemming te laten komen.”