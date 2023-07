Tientallen doden door bomaanslag in Pakistan

Een ambulance voeret gewonden af naar een ziekenhuis na een aanslag op een politieke bijeenkomst van de conservatief-islamitische partij Jamiat Ulema-e Islam-F in het noordwesten van Pakistan. Beeld AP

De bomaanslag vond plaats bij een manifestatie van de conservatief-islamitische partij Jamiat Ulema-e Islam-F (JUI-F). Op Pakistaanse televisie waren schokkende beelden te zien van het drama in Khar, in het noordwesten van het land. De personen die er het slechtst aan toe zijn, zijn met helikopters overgebracht naar ziekenhuizen in de provinciehoofdstad Pesjawar. De politie verwacht dat het dodental nog zal oplopen.

De achtergrond van de ontploffing is vooralsnog onduidelijk. Aanhangers van JUI-F zijn in het verleden vaker doelwit van aanslagen geweest. Daarvan waren er de afgelopen jaren veel in Pakistan. Onder anderen leden van de Pakistaanse Taliban en terreurorganisatie Islamitische Staat waren daarvoor verantwoordelijk.

